Virgo – Horóscopo de 13 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de febrero de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo, lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor; pero a veces esta misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos.

Amor: Hoy tus pensamientos están en tu pareja, estas evaluando cada opción a tu alrededor.

Dinero: Apóyate en tu labia, ganaras dinero.

Salud: Te sientes solo, aunque estas rodeado de personas.

Consejo: Aprende a disfrutar contigo mismo.



GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día Perro de Fuego Yang, es un buen día para ti, busca aprovecharlo. Sin embargo, no pierdas de vista tus objetos personales.

Trabajo:

Aprovecha este día para comenzar proyectos, especialmente con el área financiera, sin embargo, tendrás que tomar las riendas y hacerlo solo.

Salud:

Come sano, Gallo tienes que tener cuidado con la alimentación en especial este día.

Amor:

Día ideal para comenzar una relación, si estás saliendo con alguien es un buen momento para decirle todo lo que sientes.

Dinero:

Es un buen día para que el Gallo tome acciones legales, no importa el tamaño del caso la justicia estará de tu lado.

Consejo: A veces un buen día, una buena noticia o una buena compañía nos cautiva tanto que perdemos de vista nuestras pertenencias, procura que esto no te suceda el día de hoy.