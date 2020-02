Virgo – Horóscopo de 6 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de febrero de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo, lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor; pero a veces esta misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos.

Amor: Tendrás una alegría muy importante a través de tus hijos.

Dinero: Las energías siguen estando relacionados con tu lugar de origen, de los que tendrás buenas noticias que engordaran tu cartera.

Salud: Tu salud se verá beneficiada si te relajas, meditas, etc.; No siempre la vida tiene que ser tan ordenada.

Consejo: No seas tan crítico contigo mismo.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día Conejo de Tierra Yin, estas en choque con el Conejo, es un día de mucho cuidado.

Trabajo:

La energía de hoy puede involucrarte en conflictos, que generen pérdida de confianza de tus superiores, evita altercados.

Salud:

Es un día de respirar profundo y esperar que pase la tormenta, evita alterarte, no descuides tu salud.

Amor:

No tomes decisiones definitivas, ser egoísta o terco te puede traer problemas.

Dinero:

Realiza inversiones en terrenos y propiedades, hoy podrias recibir propuestas interesantes.

Consejo: Hoy ten precaución de traiciones de personas allegadas.