Horóscopo- 1 de Febrero de 2020 por Carlos Víctor El Misionero de La Luz

Consejos para cumplir tus resoluciones de nuevo Año: 👇🏻👇🏻👇🏻 Para muchos, las resoluciones de Año Nuevo suponen un "nuevo comienzo" con el que establecer renovadas metas de superación personal y aunque no muchas personas las cumplen, tu deberías formar parte del 8% que sí lo hace: Para lograrlo recuerda: 1. Pequeños pasos Establecer objetivos realistas puede conducir a una mayor probabilidad de éxito. . . 2. La importancia de los detalles A menudo establecemos objetivos sin una idea clara de cómo ejecutarlos. Pero es importante planificar los detalles. . . 3. Red de ayuda Encontrar a otras personas con un objetivo similar a lo largo del año puede ser una gran fuente de motivación. . . 4. Superar el fracaso Cuando las cosas se pongan difíciles, los expertos aconsejan hacer una pausa y reevaluar la situación. . . 5. Alinea tu resolución con los objetivos a largo plazo. Según la psicóloga conductual Anne Swinbourne, las mejores resoluciones son las que se proponen conseguir una parte de lo que es un plan a largo plazo que tienes para ti mismo, en lugar de aquellas que son vagas y ambiciosas. ¿Eres de los que se propone cumplir sus resoluciones de Año Nuevo? Déjame tu comentario 👇🏻👇🏻👇🏻