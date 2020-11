Importante anuncio sobre la vacuna de AstraZeneca: ¿Es la solución al COVID-19?

La prestigiosa revista científica The Lancet aseguró este jueves que la vacuna contra el coronavirus que desarrollaron la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford garantiza una inmunidad del 99%. En el siguiente link se puede acceder al paper que publicó The Lancet.

“Catorce días después de la dosis de refuerzo, 208 (99%) de los 209 participantes tenían respuestas de anticuerpos neutralizantes. Las respuestas de las células T alcanzaron su punto máximo el día 14 después de una dosis estándar única”, indica dicha publicación.

The Oxford coronavirus vaccine has been shown to trigger a robust immune response in healthy adults aged 56-69 and 70+. The data suggest that one of the groups most vulnerable to serious illness and death from COVID-19 could build immunity:https://t.co/E5uEcHFcrT#OxfordVaccine — University of Oxford (@UniofOxford) November 19, 2020

“ChAdOx1 nCoV-19 (el nombre de la vacuna) parece ser mejor tolerado en adultos mayores que en adultos jóvenes y tiene una inmunogenicidad similar en todos los grupos de edad después de una dosis de refuerzo”, agrega The Lancet sobre la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

Authors note that their new findings could be encouraging if the immune responses found in their study are associated with protection against infection with SARS-CoV-2, but this study did not assess efficacy and phase 3 trials are ongoing to confirm this https://t.co/mNYiUornpy — The Lancet (@TheLancet) November 19, 2020

La noticia surge en un contexto favorable para los gobiernos que aguardan por la inminente salida al mercado de vacunas contra el COVID-19. Este miércoles, la farmacéutica estadounidense Pfizer aseguró que su vacuna contra el virus es eficaz en un 95%. Asimismo, los reportes que llegan desde China también son alentadores. La CoronaVac, fabricada por el laboratorio Sinovac, ofrece una efectiva inmunidad contra la enfermedad.

Resultados preliminares de la fase 2

Lo que se difundió este jueves son los resultados preliminares de la segunda fase del desarrollo de la vacuna que llevan adelante el laboratorio AstraZenca y la Universidad de Oxford.

Según los participantes en el estudio, quedó demostrado que la vacuna produce una inmunidad en los adultos mayores de 55 años.

Confirmada en fase dos la respuesta inmune en mayores de la vacuna de AstraZeneca pic.twitter.com/gW4zvUQTdG — EL MUNDO (@elmundoes) November 19, 2020

Para la fase 2 se reunieron a 560 adultos sanos, 240 mayores de 70 años. El estudio permitiría asegurar que se obtienen resultados “similares resultados de seguridad e inmunogenicidad en los adultos sanos de más edad que en aquellos de entre 18 y 55 años”.

¿Cuándo se darán a conocer los resultados?

Desde la Universidad de Oxford informaron que antes de la Navidad se conocerán los resultados de los análisis de fase 3.

Andrew Pollard, líder del estudio de la Universidad de Oxford, dijo que los datos preliminares de Fase III probablemente se darían a conocer "antes de Navidad". pic.twitter.com/S6cRarsKtV — Federico Kukso (@fedkukso) November 19, 2020

Andrew Pollard, director del Oxford Vaccine Group, aseguró que aún no están capacitados para informar en qué porcentaje la vacuna de AstraZeneca es “eficaz” contra el virus: “Aún no hemos llegado a ese punto. Obviamente no vamos a apresurarnos. Nos estamos acercando, y definitivamente va a ser antes de Navidad, en base al progreso”.

Cabe hacer la siguiente aclaración: el artículo que publicó The Lancet habla de “inmunidad” y no de “eficacia”. El primer término hace alusión a la cura, que puede ser circunstancial, del enfermo. El segundo término implica, además, el desarrollo de anticuerpos contra la enfermedad por parte del paciente.

Infecciones en ensayos de Fase 3

No todas son buenas noticias. Andrew Pollard aseguró que los ensayos de fase 3 reportaron un total de 53 casos de infecciones de voluntarios en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica.

Tal como informa la revista Forbes México, Pollard negó que la publicación del informe de la vacuna que la universidad desarrolla junto a AstraZeneca esté motivado por la publicación de los informes de otras vacunas.

