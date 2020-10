Mujer de Texas mata a amiga embarazada y le saca su bebé: ¿La recién nacida se salvó?

Taylor Morton, quien también se hace llamar Taylor Parker, es una mujer de Texas, de 27 años que está acusada de matar a su amiga de Facebook, Reagan Hancock, quien tenía siete meses de embarazo, en su casa de New Boston y sacarle a su bebé del útero, según informó KTAL TV. La mujer, de Simms, Texas, fue arrestada el 9 de octubre en Oklahoma, el mismo día en que Hancock fue encontrada muerta. La bebé no sobrevivió, dijo la policía.

La policía agregó que Morton confesó el crimen, según un relato en McCurtain County Gazette-News. La Uniformada, según el citado periódico, también señaló que la mujer reveló que cometió el crimen porque le mintió a su novio sobre estar embarazada y quería tener un bebé.

La Oficina de Investigaciones del Estado de Oklahoma le dijo a KTAL que Morton fue arrestada por la policía de Idabel y la OSBI, en el McCurtain Memorial Hospital. Morton había sido detenida por un policía estatal de Texas en De Kalb, dijeron las autoridades. Ella le dijo al oficial que había dado a luz a la bebé al costado de la carretera y que llamaron a una ambulancia, según informó la estación de noticias.

La ambulancia llevó a Morton al hospital justo al otro lado de la frontera de Oklahoma, en Idabel y un médico determinó que Morton no había dado a luz, dijo la OSBI a KTAL. Los médicos no pudieron resucitar al bebé, dijo la policía.

La mujer, quien fue identificada por la policía por su antiguo nombre de casada, Taylor Parker, pero se hace llamar Taylor Morton en las redes sociales, había hecho publicaciones en Facebook sobre que estaba embarazada y algunos en línea la habían acusado de fingir su embarazo antes del asesinato de Hancock, según un número de publicaciones de Facebook.

Esto es lo que necesita saber sobre Taylor Morton:

Morton es madre de dos niños. Según su página de Facebook, Morton se describió a sí misma diciendo: “Soy una flor silvestre, salvaje libre y embrujada, con un brillo que nunca fue destinado a ser domesticado”. Su página de Facebook también dijo que sus habilidades profesionales incluyen ser una “asistente médica”, trabajar en “administración de oficinas” y tener conocimientos de “flebotomía (moderna)”.

Morton parecía tener un trabajo en RPM Staffing, según varias publicaciones que compartió en Facebook. El 14 de agosto, escribió: “¿Alguno de mis amigos es propietario de un negocio local? Actualmente estoy buscando expandir el alcance de mi cliente desde el condado de Titus hasta un radio de 50 millas. Buscando negocios en las áreas del condado de Hopkin, Camp, Morris, Bowie que puedan necesitar empleados temporales, FT/PT, o ayuda para colocar empleados que pueden haber sido suspendidos debido a la pandemia COVID-19. Estamos abiertos a boutiques, ganaderos, agricultores, fábricas, industria, servicios de alimentos, etc., ¡lo que sea! Ofrecemos una amplia variedad de candidatos. Comuníquense conmigo en RPM Staffing Professionals … o envíenme un mensaje privado”.

En una publicación, la mujer mostró a uno de sus hijos, escribiendo: “Mi hijo mayor ❤❤❤❤ Primer día de 1er grado”. También ha publicado fotos con su hija, como una de su hija posando ante una chimenea el 12 de agosto de 2019, con el mensaje “Primer día de 3er grado” escrito en la foto.

Reagan Hancock 22, a TX woman has died after her friend Taylor Morton cut her baby from wombthanks to Sub one wild ride NEW BOSTON, Texas — A pregnant 22-year-old woman has died after an assailant cut her baby from her womb sometime Friday morning at a residence in New Boston, according to Bowie County officials. The woman was approximately seven-and-a-half months pregnant and the infant did not survive. A female suspect… 2020-10-11T23:27:01Z

Según los registros públicos, anteriormente Morton estuvo casada dos veces y se divorció. Tuvo un hijo con uno de sus dos exmaridos y una hija con otro hombre, según las publicaciones de sus amigos en las redes sociales. Morton también se conoce con el nombre de Taylor Wacasey.

Morton ayudaba con la granja de su novio. El novio de Morton, Wade Griffin, trabajó en Circle G Farms & Wild Hog Buying Facility, como se anuncia en una publicación.

Ella escribió el 26 de agosto: “‼ ️Atención‼ ️ Mucha lluvia en el camino, lo que significa que los cerdos salvajes se moverán y se enraizarán, sin lugar a duda. En una nota positiva, eso significa que estamos COMPRANDO, ¡pongamos un poco de cambio en su bolsillo! Comuníquese con Wade Griffin en las instalaciones de compra de cerdos del condado de Bowie – Circle G Farms …”. Circle G Farms figura en Facebook como una “cooperativa agrícola” que compra cerdos salvajes para una planta de procesamiento de carne.

Otras de sus publicaciones más recientes en Facebook, publicada el 20 de septiembre, incluía varias fotos de dos camiones remolcando fardos de heno. En la publicación, Connie Griffin había escrito: “¡Oh, vaya! La historia de dos Griffin’s. Los tienes a ambos en el trabajo. Me alegra verlos trabajar juntos. Gracias por compartir las fotos y los chicos de carga. ❤️ ”y Morton había respondido,“ Connie Griffin jaja eso somos yo y Wade acarreando jajaja”.

En enero de 2020, la pareja y la granja aparecieron en un artículo en la Texarkana Gazette sobre cerdos salvajes.

“He estado cerca de los cerdos desde que tenía 13 años, desde hace 20 años y hemos sido compradores de cerdos desde 2014. Tenemos licencia para albergar hasta 200 cerdos. Se pueden utilizar todas las partes del cerdo, especialmente las válvulas cardíacas para humanos. Carne para el mundo aquí y en el extranjero, chatarra para comida para perros”, dijo Wade Griffin al periódico. “Nuestro objetivo es educar por qué no es necesario matar, pero hacer todo lo posible para atrapar y contener a los cerdos y luego llevarlos a un comprador como nosotros o un procesador y recibir su dinero”.

Morton agregó: “En realidad, somos prácticamente la respuesta para los agricultores y ganaderos por este ingreso adicional no tradicional. Estamos considerando operar una planta de procesamiento en Mount Pleasant, solo para cerdos salvajes. He tenido algunas conversaciones con organizaciones más grandes, en particular con dos hospitales cardíacos que querrán los corazones y las válvulas cardíacas que obtenemos. Esta sería una instalación disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana”.

Morton fue acusada de fingir su embarazo antes de que matara a Hancock

Morton escribió a menudo mensajes sobre su falso embarazo, de acuerdo con las publicaciones capturadas por True Crime Society, que estaban abiertas a “solo amigos”.

En una de las publicaciones del 9 de julio, Morton publicó una foto de una ecografía y un primer plano de la cara de un bebé de una ecografía. También incluyó un mensaje que decía: “Nuestra dulce niña mide 2 libras y 2 onzas hoy. Definitivamente está manejando todo como campeona. Sus medidas salieron bien. Los latidos del corazón son más lentos de lo normal desde que le recetaron a mamá una pastilla para el corazón. Estamos programados para nuestro ultrasonido 3D completo el 30 de julio y después de ver esta dulce cara hoy NO PUEDO ESPERAR !!! cara de corazón #ClancyGaile “Es pequeña pero feroz”.

En otra publicación presentada en True Crime Society, Morton publicó sobre un susto de salud que tuvo. “Sí, la señora me dio dos dosis intravenosas de anticoagulantes”, escribió en respuesta a alguien que preguntó si los médicos podían “arreglar” lo que estaba mal. “Regresaré mañana para una segunda exploración para ver si lo que queda del coágulo se está rompiendo. La enfermera de salud (a domicilio) me va a vigilar. Estoy bien. Nuestra Clancy Gale también se está resistiendo. Veré al obstetra todos los días durante la próxima semana o dos con los anticoagulantes”.

Hancock y Morton eran amigas de Facebook

Hancock, la mujer asesinada, había sido muy pública sobre su embarazo, publicando fotos de su ultrasonido en Facebook el 31 de marzo. El 16 de agosto, Hancock escribió una publicación en Facebook en la que anunciaba que su niña, a quien llamarían Braxlynn Sage iba a nacer alrededor del 10 de noviembre.

Según McCurtain County Gazette-News, Morton dijo a las fuerzas del orden que “solo conocía a la mujer embarazada fallecida por su nombre de pila y pensaba que tenían la misma edad”.

Los padres de Hancock, Marcus y Jess Brookes, describieron sentirse dolidos por la pérdida de su hija y su nieta, y escribieron en Facebook: “Dios, por favor, sálvanos de este dolor que tenemos”. En una publicación diferente, informó a las personas que estaban llevando a cabo un servicio religioso para honrar a su hija: “Hoy estamos dando la bienvenida a amigos y familiares a nuestra casa para celebrar la vida de Reagan Hancock. Estaremos aquí todo el día si necesita la dirección, por favor envíenos un mensaje y se las enviaré”.

La madre de Hancock escribió en Facebook que fue ella quien encontró a su hija muerta en su casa de New Boston.

“No tengo ganas de hacer una publicación larga en este momento. Pero sobre todo, pido oraciones sin cesar por nuestra familia. Nuestra hermosa hija Reagan Hancock y su preciosa bebé por nacer, Braxlynn ,fueron asesinadas ayer por Satanás en persona. La encontré, Marcus y Chris estuvieron en la escena justo después de mí. ¡Nuestra familia, amigos y comunidad están conmovidos hasta la médula! Nuestra Reagan fue una de las personas más valiosas que jamás conocerán. Por favor, les ruego que nos mantengan en sus oraciones”, dijo la madre en su Facebook.

Morton fue dada de alta del hospital de Oklahoma y recluida en una cárcel local, informó KTAL. Ella enfrenta cargos de secuestro y homicidio en Oklahoma y podría ser procesada el martes 13 de octubre, según la estación de noticias.

Una noticia publicada en McCurtain Gazette-News había señalado antes que la mujer sospechosa, ahora conocida como Morton, mató a Hancock, golpeándola y apuñalándola antes de sacarle el bebé del útero.

El McCurtain Gazette-News informó que Morton luego huyó a Oklahoma, donde murió el bebé. Hancock fue detenida por un policía estatal de Texas por exceso de velocidad, cerca de DeKalb a las 10 a.m. del viernes, informó el periódico. Ella le dijo al policía que “acababa de dar a luz y que su bebé recién nacido, que estaba en el auto, no respiraba”. El policía trató de realizarle resucitación RCP, pero no pudo revivir al bebé y llamó a una ambulancia. Luego, llevaron a Morton al hospital McCurtain Memorial, donde “un médico … supo muy rápidamente que no había dado a luz”.



Cuando llegaron los informes a la 1 p.m. de que una mujer fue asesinada y se habían robado a su bebé, la policía regresó al hospital y arrestó a Morton. El periódico informó que Morton confesó bajo custodia “el asesinato y el secuestro, y les dijo a los oficiales que le dijo a su novio que estaba embarazada en febrero e incluso tuvieron una fiesta para revelar el sexo (del niño)”.

Esta es la versión original de Heavy.com