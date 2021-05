Reinaldo Rueda habla sobre el tema James Rodríguez: ¿que dijo?

La Selección Colombia sigue con su fase de preparación de cara a los dos partidos cruciales en las eliminatorias al Mundial que se disputarán ante Perú y Argentina el tres y ocho de junio.

El seleccionador cafetero, Reinaldo Rueda aseguró en que lo más importante será mantener el deseo competitivo del equipo para conseguir los puntos. Dejó claro que quiere proteger a James por su reincidencia en lesiones y que aún ven con incertidumbre lo que pueda pasar con Copa América.

Reinaldo Rueda, técnico de la Selección Colombia, habló en rueda de prensa previo al encuentro ante Perú por las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022. El entrenador explicó las razones que lo llevaron a tomar la decisión de sacar al estelar volante del Everton, James Rodríguez, de la lista de convocados e indicó que habló con el jugador antes de publicar el comunicado.

“James, en el diálogo que tuvimos el día anterior a la comunicación, también me manifestó su sentimiento por no estar. Para mí es normal su reacción porque quiere jugar y estar aquí,” confirmó el seleccionador nacional en conferencia de prensa el domingo.





El técnico caleño dejó claro que tuvo una comunicación con James en la que le comunicó la decisión: “Previo al comunicado de la Federación me reuno con James vía telefónica, por los resultados de los exámenes y por lo que la revisión del intercambio de información del departamento Médico de la Selección Colombiana y Everton respecto a la actualidad de James y por eso la decisión de que debemos de cuidarlo. Sabemos la importancia que tiene para la selección y el futuro nuestro inmediato de los próximos 10 juegos que se vienen como se lo expliqué a James, los 3 de septiembre, los 3 de octubre, los 2 de noviembre y los 2 de enero”.

El tema de la recuperación

Por otro lado, en cuanto al tiempo que puede tardar la recuperación de Rodríguez. Para el técnico es mejor que se demore a que se apresure y tengo una reocurrencia de lesión.

“Esto de los términos de tiempo es muy relativo. Quizás otras experiencias nos han enseñado eso, que la ansiedad y el deseo del jugador es siempre querer estar acá y en un espacio tan especial para el jugador de una Selección Nacional, de reencontrase con sus compañeros y aportar todo su talento. Quizás uno también en forma inconsciente precipita esas apariciones y hace que se den las consecuencias que hemos tenido en varias situaciones”.

¿Quiénes serán los capitanes?

“Es un grupo maduro que desde hace varios años viene haciendo gestas como fue Brasil 2014 y Rusia 2018. Hay un ranking de liderazgo que tienen con Falcao, James, Ospina y Cuadrado. Ellos van a asumir el liderazgo como lo han hecho generando clima de armonía y que se transfiera en la cancha, que hagan buen fútbol, se recupere la memoria y podamos sumar los puntos que necesitamos”.

El comienzo de la fecha FIFA

Rueda añadió que para esta convocatoria se unieron jugadores días antes de acuerdo a la planificación, pero que la fecha FIFA inicia el 31 de mayo. esto llegó por causa de críticas que han recibido los jugadores de la selección por no estar completamente integrados al plantel mientras que otras selecciones ya entrenaban casi al cien por ciento.

“No hubo permisos, es una planificación que se realizó de acuerdo a sus ligas. Los de México fueron los que primero llegaron y después los de Europa de acuerdo a lo que sus clubes determinaron. La fecha FIFA empieza el 31 de mayo, como FCF tenemos autonomía sobre los jugadores. Hay desinformación, porque no corresponde a lo que es fecha FIFA y nosotros como cuerpo técnico nuevo en el que teníamos que arrancar logística y convenir con jugadores que terminaron antes, por eso iniciamos la convocatoria días anteriores, pero la fecha empieza el 31 de mayo”.

Pendiente de otras convocatorias

Rueda va a tomar ventaja de el aumento de listas de convocatoria que ha permitido la CONMEBOL y ha dicho que tienen unos jugadores pendientes y está viendo las posibildades que están a su disposición.

“Ese trabajo lo he venido pensando estos días, primero pensando y esperando a lo que suceda con la Liga BetPlay. Estaba a la expectativa de que hiciera fútbol para saber si podía venir a Selección y no correr riesgos, por eso se convocó a Edwin, estoy en esas horas de decidir dos nombres más para añadir a la convocatoria para estos dos juegos y desde ahí todo va definirse también para Copa América (…) Estoy esperando evaluar una situación, pueden ser dos o tres no creo que sea trascendental si son de aquí o de afuera para no generar falsas expectativas”.

