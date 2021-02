Mujer con un niño en brazos es atacada por un hombre con un hacha: [Video]

La violencia contra las mujeres sigue siendo una de las mayores preocupaciones en muchos países del mundo.

Y esta vez, en un hecho que ha generado impresión, y mucho repudio, en internet anda circulando un video que muestra el momento exacto en el que una mujer, con un niño en brazos, es atacada ferozmente por un hombre, con un hacha.

Así se observa en imagenes compartidas por el noticiero de la India News X, donde se ve claramente el instante en el que un sujeto, con un hacha en la mano persigue y ataca a una mujer, quien trata de huír por su vida, mientras se aferra al menor que carga en brazos.

Según informó el periódico NY Post, que también presentó el video de una cámara de seguridad que captó el terrible momento, la agresión a la mujer ocurrió este lunes, en la región de Meerpet de Hyderabad, en la India.

En las imágenes se ve claramente como el sujeto llega a una casa abordo de una motocicleta eléctrica y acto seguido se baja y la emprende contra la mujer lanzándole hachazos.

El instante resulta más perturbador todavía debido a la presencia de otros infantes en la casa, hecho que no sirvió de nada para que el agresor desistiera de su agresión.

Citando al periódico Daiji World, el Post mencionó que la razón por la que el sujeto atacó a la mujer fue porque ella se negó a estar con él, y tras el rechazo sufrido por ella, el hombre decidió vengarse con la fuerza.

Tal fue el acoso del sujeto ante la negativa de la mujer, que de acuerdo con datos revelados por el NY Post, incluso la mujer decidió recurrir a la policía a denunciar los acercamientos indeseados, hecho que desató aún más la ira del agresor.

Las autoridades identificaron al hombre agresor como Rahul Goud, de 26 años.

El Post agregó que el sujeto fue arrestado el martes, tras haberse conocido la denuncia de la mujer, quien fue llevada al hospital con heridas en la palma de una de sus manos, cortes en el antebrazo y el hombro.

El agresor, quien era amigo de la familia de la víctima, será acusado de intento de asesinato, según agregó el citado medio.

En noviembre del 2019, en otro hecho que conmocionó a la India, fue asesinada salvajemente en la misma región de ese país la veterinaria Riyanka Reddy.

La mujer de 35 años fue asesinada, violada y quemada en el área de Hyderabad, en hechos que involucraron a cuatro hombres acusados del horrendo crimen.

