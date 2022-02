Miami recibe un reconocimiento notorio en un nuevo estudio: ¿Qué es?

Miami acaba de recibir una distinción poco envidiable en el 2022. La Ciudad Mágica se ha convertido en el mercado inmobiliario más caro del país, superando a Nueva York, según un informe de RealtyHop.

Los precios de las viviendas en Miami se han disparado durante la pandemia, impulsados ​​por la migración de compradores e inquilinos de otros estados, muchos de los cuales se han mudado desde el noreste. Los salarios, por su parte, no han subido al mismo ritmo.

Esta crisis se veía llegar pronto con el drástico costo de viviendas en lo que es el área metropolitana más pobre de Estados Unidos. Además de pobre, el mercado laboral en esta ciudad tiene unos de los salarios más bajos en todo el país.

Dos factores graves en un mercado muy pobre

Un hogar en la ciudad de Miami tendría que contribuir con el 78,7 por ciento de sus ingresos a los costos de propiedad de vivienda, según el índice de asequibilidad de febrero de RealtyHop. Eso se basa en un precio promedio de vivienda de $589,000 y un ingreso familiar promedio proyectado de $43,401.

Miami se ha movido más alto en el ranking de las ciudades menos asequibles para viviendas en los últimos meses, eclipsando a Los Ángeles en octubre para ocupar el segundo puesto en este ranking.





Miami desplazó a Nueva York en febrero al convertirse en la ciudad menos asequible. Un hogar en la ciudad de Nueva York tendría que gastar cerca del 78 por ciento de sus ingresos en costos de propiedad de la vivienda, incluidos los pagos de la hipoteca y los impuestos sobre la propiedad. Eso se basa en un ingreso familiar anual promedio de $ 68,259 y un precio promedio de vivienda de $ 970,000.

La ciudad de Los Ángeles completó el podio. En esa ciudad, el 74.2 por ciento de su ingreso anual en vivienda, basado en un ingreso medio de $68,733 y un precio medio de vivienda de $925,000.

Este aumento fue astronómico teniendo en cuenta que el año pasado, Miami estaba en el décimoesexto puesto en esta lista. El precio medio de viviendas en Miami en el 2021 era de $585,000 que tuvo un incremento del 17 por ciento en ese momento. La única ciudad que lo superó fue Austin, Texas (28 por ciento a $535,000)

El problema humanitario de uno es el beneficio de otro en Miami

“Es terrible lo que está ocurriendo,” dice Elizabeth Luques de Broker’s LLC basado en Aventura. “Hay poco inventario ya sea para comprar como para rentar. Los inquilinos por lo que están pasando es terrible porque no hay un límite de lo que se les puede aumentar.”

Hay estudios que han salido en el que estiman que los alquileres en Miami han incrementado en un promedio de 38.2 por ciento a comparación del 2021.

En áreas como Hialeah, hay alquieres que en un año aumentaron más de mil dólares en un año. El gobierno de esa ciudad ya habla de analizar una ley de control de precios de alquileres, según WLTV Miami.

“(En varios casos), les están exigiendo sumas, que en muchos casos, son imposibles de sostener. La gente está desesperada,” anadió Luques.

“Lo que hemos estado viendo desde la pandemia es que Miami es el destino de muchos residentes de fuera del estado”, dijo el científico de datos de RealtyHop, Shane Lee. “Estas personas a menudo aportan más dinero que la gente local”.

Gran parte de la fuerza laboral local, incluidos los de atención médica, educación y socorristas, no puede ser propietario de una vivienda. La razón es simple: Miami se encuentra entre la ciudades que peor pagan en varias industrias, entre ellas se encuentra la enfermería y los defensores públicos.

Un informe de Florida Realtors encontró que los asistentes de atención médica y cuidado personal en el hogar, que ganan al menos de 17 ocupaciones estudiadas, necesitarían ganar más de tres veces su salario anual medio para comprar una casa, y casi el doble de su salario para alquilar una unidad de un dormitorio.

La vivienda en Miami ahora es para los que no son de Miami

La crisis inmobiliaria en este sector del país ahora Hay algunos programas que el gobierno local ha buscado implementar, pero en realidad ayuda poco. “Uno de los programas que se ha impuesto es el programa de asistencia para personas buscando comprar propiedad HAP.

Según el estudio, estos precios han eliminado las posibilidades para que gente en Miami pueda alquilar.





El tema es que el alcalde no se ha dado cuenta que estos precios han aumentado a un promedio de $2,564 al mes.

“La opción para ayudar es buscar un apartamento que cueste menos,” dijo Suárez en una entrevista con CBS4. “Por el lado financiero la opción es que te paguen más en tu trabajo o encontrar un trabajo que pague mejor.”

Suárez cree que con la construcción de más apartamentos habrá una caída de precios, algo que no ha ocurrido ni hay indicaciones que ocurrirá.

