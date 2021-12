Fallece el Arzobispo Desmond Tutu a los 90 años

El mundo está de luto tras el fallecimiento de uno de las personas que tuvo un gran impacto en la lucha por la igualdad social en el mundo. El arzobispo Desmond Tutu, quien ayudó a liderar el movimiento que puso fin al brutal régimen de gobierno de la minoría blanca en Sudáfrica, murió a la edad de 90 años, confirmó el domingo el presidente del país.

El gobierno sudafricano fue uno de de los primeros en confirmar la muerte del ganador del Premio Nobel de la Paz en 1984. Y fue uno de los primeros tributos al trabajo del líder religioso.

“El fallecimiento del arzobispo emérito Desmond Tutu es otro capítulo de duelo en la despedida de nuestra nación a una generación de sudafricanos destacados que nos han legado una Sudáfrica liberada”, dijo el presidente Cyril Ramaphosa en un comunicado la madrugada del domingo.

“Desmond Tutu fue un patriota sin igual; un líder de principios y pragmatismo que dio sentido a la visión bíblica de que la fe sin obras está muerta “.

Su familia estaba reunida en su hogar en Ciudad de Cabo tras su fallecimiento.

Friends and relatives of Archbishop Desmond Tutu gathered in his Cape Town home after his death. ‘We cannot expect a man who's given so much of his life to be there forever,’ said Dr Mamphela Ramphele, coordinator of Tutu's office https://t.co/Jlw5eptUVe pic.twitter.com/AFT6R5tzIV — Reuters (@Reuters) December 26, 2021

No se dieron los detalles sobre la causa de la muerte, pero el arzobispo había tenido una historia de problemas de salud desde los 90.

A Tutu le diagnosticaron cáncer de próstata hace más de 20 años atrás y fue hospitalizado en varias ocasiones en los últimos años para tratar infecciones asociadas con ese tratamiento.

“En última instancia, a la edad de 90 años, murió pacíficamente en el Oasis Frail Care Center en Ciudad del Cabo esta mañana”, dijo la Dra. Ramphela Mamphele en un comunicado en nombre de la familia Tutu.

“Cuando los misioneros vinieron a África, nosotros teníamos la tierra y ellos la biblia. Entonces dijeron: ‘recemos’. Y nosotros, obedientemente, cerramos los ojos y cuando dijimos ‘amén’ al final y abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros la biblia. Parece un mal canje pero estamos para siempre en deuda con esos hombres y mujeres”

El legado de Tutu

El clérigo anglicano usó el púlpito para predicar y galvanizar a la opinión pública contra la injusticia que enfrenta la mayoría negra de Sudáfrica.

Tutu, primer obispo negro de Johannesburgo y luego primer arzobispo negro de Ciudad del Cabo, fue un activista vocal por la justicia racial y los derechos LGBTQ no solo en Sudáfrica sino en todo el mundo.

En 1990, después de 27 años en prisión, Nelson Mandela pasó su primera noche de libertad en la residencia de Tutu en Ciudad del Cabo.

Tutu ganó prominencia a través de su trabajo como activista de derechos humanos. En 1984, recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha incansable y no violenta contra el apartheid en Sudáfrica, y más tarde jugó un papel clave en la caída de la política segregacionista.





Play



The life of Desmond Tutu Archbishop Desmond Tutu, a Nobel Peace Prize winner, has died aged 90. Throughout his life, he used his platform to advocate for the oppressed. Tutu stood hand in hand with Nelson Mandela on the day he became South Africa's first democratically elected president. The pair changed the nation. SUBSCRIBE to our YouTube channel for more… 2021-12-26T10:31:26Z

Después de la caída del régimen del apartheid y con Mandela a la cabeza del país como su primer presidente negro, Tutu encabezó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que puso al descubierto las terribles verdades del gobierno blanco.

“Sus contribuciones a las luchas contra la injusticia, a nivel local y mundial, sólo son igualadas por la profundidad de su pensamiento sobre la construcción de futuros liberadores para las sociedades humanas”, dijo la Fundación Nelson Mandela en un comunicado después de la muerte de Tutu.

El fallecimiento de Tutu ocurre justo un poco más de un mes después de la muerte de F.W de Klerk, quien fue el último presidente que fue electo de la época del Apartheid.

LEER MÁS: Jugador de Miami Heat habla por primera vez tras perderse 23 partidos: ¿Qué dijo Markieff Morris?