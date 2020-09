Trump elige a joven jueza para reemplazar a Ruth Bader Ginsburg: ¿Quién es Amy Coney Barrett?

Varios medios informaron este viernes por la tarde que el presidente Donald Trump anunciará a Amy Coney Barrett como su nominada para reemplazar a la jueza Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema.

Citando múltiples fuentes republicanas de alto nivel con conocimiento del proceso, CNN dijo que, aunque Trump todavía tiene tiempo para cambiar de opinión antes del anuncio, que está programado para hacerse el sábado 26 de septiembre por la tarde, al menos una fuente les dijo que “la maquinaria está en movimiento”.

Más tarde el viernes, CBS News también confirmó el informe de CNN.

What Amy Coney Barrett said about filling a Supreme Court seat in an election yearIn an interview with CBSN in 2016, when she was a law professor at Notre Dame, Amy Coney Barrett talked about the political battles over filing a Supreme Court seat in a presidential election year. Barrett is now a federal judge and one of President Trump's leading contenders to fill a vacancy on the high… 2020-09-23T21:42:16Z

Trump estuvo en un mitin en Atlanta, Georgia, el viernes por la tarde, donde no dio ninguna indicación sobre su elección.

Trump ha jurado que su nominada será una mujer y Barrett ha sido la opción más probable, según varios informes

I will be announcing my Supreme Court Nominee on Saturday, at the White House! Exact time TBA. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 22, 2020

Trump prometió en un mitin de Fayettesville, Carolina del Norte, el fin de semana pasado que su nominada sería una mujer, informó The Guardian.

“Presentaré un nominado la próxima semana. Será una mujer”, dijo Trump. “Creo que debería ser una mujer porque en realidad me gustan mucho más las mujeres que los hombres”.

En la parte superior de la lista de nominados de Trump está Barrett, de 48 años.

CNN informó que ella fue la primera opción de Trump durante toda la semana y es la única nominada que se sabe que se reunió con el presidente. Trump y Barrett ya se conocieron en el período previo a la confirmación del juez Brett Kavanaugh, agregó el medio.

Barrett ha sido miembro de la Corte de Apelaciones de los EE.UU., Distrito 7, desde octubre de 2017 y ha enseñado derecho en la Facultad de Derecho de Notre Dame desde 2002, según su perfil de profesora en Notre Dame.

Barrett es una católica practicante y fuertemente anti-aborto. Los demócratas han expresado públicamente su temor de que ella pueda ayudar a hacer retroceder el derecho al aborto y los derechos de las mujeres, temas por los que Ginsburg luchó durante toda su vida. Su enfoque originalista de la Constitución también ha preocupado a los legisladores liberales, informó Associated Press.

Barrett ha enfrentado el escrutinio esta semana por su membresía en el controvertido grupo católico independiente People of Praise.

Barrett pertenece al grupo de paraeclesiásticos católicos llamado People of Praise, según varios informes. El grupo ha sido señalado por los críticos del potencial nominado en las últimas semanas por sus puntos de vista, que están más en línea con las creencias cristianas fundamentalistas, incluido el hablar en lenguas, informó Mother Jones.

People of Praise -"One of its most notable features is the submissive role played by women, some of whom were called “handmaids”—at least until the Handmaid’s Tale aired in 2017" https://t.co/bnNAQjwpiS via @MotherJones — Radu Filipescu (@kyibf) September 25, 2020

Varios ex miembros del grupo, incluida Coral Anika Theill, lo han descrito como una secta. Theill dijo específicamente que experimentó “abuso y tortura” por parte de su esposo, así como de los líderes del grupo.

Las mujeres líderes en el grupo fueron llamadas “sirvientas”, y aunque el término ya no se usa, según el Registro Nacional Católico, varios medios han afirmado que inspiró la novela de terror distópica de Margaret Atwood The Handmaid’s Tale.

Walter Matthews, exmiembro del grupo y líder del Comité de Servicio Nacional del movimiento de Renovación Carismática Católica, dijo a la NCR que abundan los conceptos erróneos sobre People of Praise, y que la gente a menudo lo confunde con una secta porque los miembros a veces venden sus casas y se mudan para estar más cerca de su comunidad de fe.

Barrett está en contra del aborto, pero dijo en 2017 que no cree que el “caso central” de Roe V. Wade vaya a cambiar.

Trump is reportedly considering nominating a Supreme Court justice tied to People of Praise, a conservative Catholic group. Former member @CoralTheill says she experienced widespread abuse before escaping. "Many call it a community, but I describe it as a cult." pic.twitter.com/23QQAH1aj4 — Democracy Now! (@democracynow) September 23, 2020

Bajo el cuestionamiento del Senado durante su proceso de nominación para convertirse en juez federal, Barrett le confirmó al senador demócrata Sheldon Whitehouse que creía que el aborto es “siempre inmoral”, aunque matizó su respuesta.

“Si me confirman, mis puntos de vista sobre esta o cualquier otra cuestión no influirán en el desempeño de mis funciones como juez”, dijo Barrett.

También dijo públicamente en 2017 que no esperaba que el fallo Roe v. Wade fuera anulado en su totalidad, pero dio a entender que la corte puede intervenir en lo que respecta a los fondos gubernamentales para abortos y abortos tardíos.

“No creo que el caso principal Roe (que sostiene que las mujeres tienen derecho al aborto), no creo que eso cambie”, dijo.

Make no mistake: Amy Coney Barrett would lock in a majority to overturn Roe v. Wade. She'll gut what's left of our campaign finance laws and voting rights protections. Environmental protections, immigrant rights, LGBTQ+ rights, and limits on corporate power would all disappear. https://t.co/AfR2Xz480W — Robert Reich (@RBReich) September 25, 2020

Aún así, su postura sobre el aborto ha sido motivo de gran preocupación entre los legisladores y comentaristas demócratas, quienes advirtieron que inclinará la mayoría de la corte, preparando el escenario para revocar la decisión de 1973. El economista y exsecretario de Trabajo Robert Reich también advirtió el viernes que Barrett sería hostil hacia los derechos LGBTQ + y a las regulaciones ambientales instintivas.

“No se equivoquen: Amy Coney Barrett aseguraría una mayoría para anular Roe v. Wade”, dijo Reich. “Destripará lo que queda de nuestras leyes de financiación de campañas y protecciones de los derechos del voto. Las protecciones ambientales, los derechos de los inmigrantes, los derechos LGBTQ + y los límites al poder corporativo desaparecerían”.

