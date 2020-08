[VÍDEO] Despedido un locutor de béisbol después de este comentario en vivo contra los gays

El locutor de los Cincinnati Reds Thom Brennaman dejó chocados a los espectadores del partido de béisbol entre Kansas City Royals y Cincinnati Reds del miércoles 19 de agosto al usar un comentario homófobo antes de que el partido empezara.

El incidente de “micro caliente” ocurrió durante el directo. Desde entonces los mensajes de apoyo a la comunidad LGBTQ+ no han dejado de aparecer en las redes sociales.

En el vídeo que mostramos a continuación se puede ver como Brennaman, pensando claramente que no está en directo, le comenta a un compañero: “One of the fa* capitols of the world”, cuya traducción sería: “Una de las capitales de mari***** del mundo”. Seguidamente, al darse cuenta de que ya está en directo, cambia el tono y comenta como si nada hubiera pasado: “Reds live, the pregame show presented by Ray St. Clair Roofing.”

Brennaman pidió disculpas rápidamente

Después de seguir con la transmisión, alguien le comentó que su comentario se había escuchado en el directo, por lo que rápidamente pidió disculpas:

“He hecho un comentario durante esta noche del que estoy muy avergonzado. Si he herido a alguien, sólo puedo decir desde lo más profundo de mi corazón que lo siento mucho, mucho. Creo que soy un hombre de fe. (…) Ahora no sé si voy a volver a esta cabina para narrar partidos otra vez. (…) Quiero pedir disculpas a las personas que pagan mi sueldo, a los Red, a Fox Sports Ohio, a la gente con la que trabajo y, en general, a cualquiera que haya podido ofender esta noche. No os podéis imaginar cómo lo siento. No soy así y nunca h sido así. (…) Lo siento mucho, mucho, y les prego que pueda tener su perdón.”

Los Cincinnati Reds publicaron un comentario más tarde en que “defendían la política de tolerancia cero y que no aceptaban discriminación de ningún tipo”.

Fox Ohio también publicó un mensaje en el que decía: “El lenguaje que Thom Brennaman utilizó esta noche es símbolo de odio, ofensivo y en ningún casos refleja los valores de FOX Sports Ohio. Por el momento, el periodista queda suspendido.”

Así pues, Thom Brennaman se queda por el momento sin empleo por su comentario homófobo. Un empleo, el de comentarista de los Cincinnati Reds, que según informa The Athletic, al que se había en los últimos 14 años. A sus 56 años, Brennaman es la segunda generación de comentaristas famosos de béisbol, habiendo seguido los pasos de su famoso padre, Marty Brennaman.