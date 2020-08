Murió Jesse Goins de “Gold Rush” mientras grababa un episodio

Jesse Goins, más conocido por su presencia en Gold Rush murió el martes por la noche mientras estaba grabando un episodio para el show de Discovery Channel. Goins tenía 60 años.

TMZ fue el primero que informó de su muerte, explicando que Goins podía haber sufrido un ataque al corazón en su set de rodaje. Según informa el medio, el minero fue hallado inconsciente por un miembro del rodaje y, pese a que se intentó reanimarle, no fue posible. La causa de la muerte oficial aún no ha trascendido, pero Deadline explica que la muerte se produjo en el hospital.

Su hermano, Larry Goins, confirmó la noticia, escribiendo en Facebook: “El cielo nunca será igual. Mi hermano Jesse se ha ido a casa para estar con Nuestro Señor. Lo echaremos muchos de menos pero lo recordaremos con mucho amor. Te quiero, hermano.” El Facebook de Larry se ha llenado de comentarios recordando a Jesse con mucho amor. Un usuario escribió: “Es un triste día. Siempre que pienso en Jesse lo recuerdo con un chico bromista y siempre con una sonrisa en la cara. Nos ha dejado demasiado pronto. Muchos abrazos para ti.”

Goins se unió al elenco de “Gold Rush: Dave Turin’s Lost City” el último año, apareciendo en 15 episodios. Goins era minero de oro y operador en la minería de oro.

En un segundo mensaje de Facebook, Larry Goins compartió una fotografía de su hermano junto al casting de Gold Rush. Como texto de la foto, escribió: “Jesse amaba a su familia de Gold Rush. Nunca encontraré palabras para expresa lo agradecido que le estaba a Dave Turin y el amor que le mostraron. (…) Creo que él está en un buen lugar ahora por eso. Os quiero, chicos.”

A pesar de que Jesse no publicaba a menudo en su página de Facebook, estaba claro que la familia de Gold Rush era muy importante para él. En febrero de 2019, se puso de foto de perfil una foto del casting del programa, escribiendo “parece que acabo de encontrar una nueva familia. Tengo ganas de volver a la mina.”

A medida que la noticia de su muerte se fue conociendo, sus compañeros de casting demostraron que ese sentimiento de “familia” era mutuo. Nathan Clark compartió unas fotos de Goins en Twitter con este mensaje: “No me salen las palabras. (…) Jesse Goins era el alma más amable que existía. Te quiero, hermano. Jesse hubiera dejado su comida a cualquier hombre sentado a su lado aunque no estuviese hambriento.”

I'm truly lost for words right now. We lost the man that I trusted with my future and my kid's future. Jesse Goins was the kindest soul you could ever have met. Love you brother!

Jesse would give up his meal for the man next to him that was not as hungry. #dtlm #goldrush pic.twitter.com/hBkQyKuM4q

— Nathan Clark Gold Rush: Dave Turin's Lost Mine (@GoldRushNathan) August 19, 2020