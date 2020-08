Muere a los 35 años importante actor y director de Hollywood en México. ¿Quién fue?

Ash Christian, el productor, director y actor ganador de un Premio Emmy, falleció mientras estaba de vacaciones en Puerto Vallarta, México. El nacido en Texas tenía sólo 35 años. La causa de la muerte aún no ha sido revelada, pero Deadline explicó que el productor había muerto mientras dormía. Su primera película fue Fat Girls, film que escribió, dirigió y en el que actuó a la edad de 19 años.

Christian ganó un Daytime Emmy en 2014 por su cortometraje Promise, junto con la productora Anne Clements y los productores ejecutivos Lauralee Bell y Scott Martin. Clements le quiso dedicar unas palabras que reportó Variety tras su muerte: “Ash fue un gran amigo, un colega y mi ‘partner in crime’. Era un fuera de serie de las películas indie. Su manera de trabajar, con la pasión que le dedicaba, era contagiosa. Mi corazón está con su familia, especialmente con su madre. El mundo ha perdido uno de los buenos.”

Christian era un actor y director muy prolífico que contribuyó a numerosos proyectos

Christian nació en Texas, Paris, el 16 de enero de 1985, y comenzó a escribir y a dirigir sus propios films a la edad de 14 años. A los 16, se fue a Los Angeles para perseguir su sueño, según escribió Deadline. Fundó y dirigió su propia productora en New York, Cranium Entertainment, y produció películas tan aclamadas como Social Animals, Coyote Lake, Hurricane Bianca, 1985 y Little Sister.

Como actor también apareció en series como The Good Wife, The Good Fight, Cleaners o Ley & Orden. Christian además estaba involucrado en un gran número de proyectos que iban a ver la luz en breve, como Chick Fight, con Malin Akerman y Alec Baldwin o As Sick As They Made Us, con Dustin Hoffman como gran reclamo.

Christian había publicado en Instagram una fotografía de un viaje a Puerto Vallarta en México. Hasta allí voló el 1 de agosto y con una instantánea de un paisaje, decía: “Mi oficina durante el próximo mes.”

Mucha gente le dedicó unas palabras en sus redes sociales

Las redes sociales se han volcado con mensajes de adiós para Christian después de conocerse su muerte. El actor y escritor Matthew Ray escribió: “Imposible. Voy a echar mucho de menos a uno de mis mejores amigos el resto de mi vida. Ash Christian, hiciste del mundo un lugar mejor. Trabajo bien realizado.”

El actor Jason Stuart, por su parte, le recordó así: “Un joven y talentoso productor, escritor, director y actor falleció mientras dormía a sus 35 años… Ash Christian. Él era el compañero de producción de mi amiga Anne Clements. Se me rompe el corazón, RIP.”

Uno de sus compañeros en muchas producciones, Jordan Yale Levine, explicó a Deadline: “Voy a echar mucho de menos a mi gran amigo, como muchos también harán. El mundo ha perdido un talentoso escritor/director/productor, pero lo más importante, una gran persona que aún tenía muchas cosas por vivir.”