Un protestante negro muere atropellado en una marcha en memoria de George Floyd

Robert Forbes murió a causa de las lesiones sufridas días más tarde de ser atropellado por un vehículo durante una protesta en Bakersfield, California. Según informó la cuenta de GoFundMe de su abogado Amar Shergill, Forbes estaba protestando pacíficamente con un gran grupo de gente hacia las 10:30 PM el 3 de junio cuando fue golpeado per un coche.

Rápidamente, fue trasladado a un hospital de Bakersfield en muy mal estado, hasta que el 6 de junio, Shergill compartió que Forbes había muerto a causa de las lesiones sufridas por el atropello. Según Shergill, el grupo de protestantes “era muy visible para todos en esa zona y muchos coches transitaban por las calles de manera segura”. El mensaje del abogado explica que el carro aceleró después del accidente, pero esta información está siendo discutida por la policía. Mucha gente persiguió al conductor antes de que la policía llegara a la escena. El incidente causó enfado y frustración, con muchos usuarios diciendo que la respuesta de la policía era inapropiada y que estaban “protegiendo” al sospechoso.

De momento, no se ha producido ningún arresto. La policía de Bakersfield explicó que el incidente estaba siendo investigado.

El Departamento de Policía de Bakersfield (BPD) emitió un comunicado en Twitter con la información que tenían sobre el incidente. En un tuit inicial del 3 de junio, el departamento de policía escribió:

“A las 10:24 PM, la policía ha recibido una llamada que nos decía que un viandante había sido atropellado por un vehículo en California Ave, al este de Oak St. Victim y que había sido trasladado al hospital con algunas lesiones severas. El conductor está bajo custodia. La investigación sigue abierta.”

Tres días más tarde, la BPD compartió una actualización en la que explicaba que “la víctima implicada en el accidente ha muerto a causa de sus lesiones. Su identidad será publicada por la Oficina de Coroner Kern County más tarde. El equipo de investigación de la BPD está investigando este incidente.”

También añadieron que un miembro de la comunidad que seguía el grupo de protestantes mandó a la BPD un vídeo del accidente. La policía explicó que “el vehículo que golpeó a la víctima tenía los faros encendidos. Estaba viajando a una velocidad acorde con el flujo del tráfico. El vídeo y las evidencias físicas muestran que el conductor no estaba viajando más allá del límite de velocidad. Los policías sometieron al conductor a un control de alcohol y drogas y los resultados fueron negativos.”

Los vídeos del incidente se han vuelto virales en Twitter, especialmente uno que muestra al conductor del vehículo después de que la policía llegue a la escena. La persona que publica el vídeo escribe: “Este hombre acaba de atropellar un protestante negro y la policía no le pone las esposas. Le dejan tranquilo, le dejan fumarse un cigarro y los están protegiendo. El hombre que ha golpeado es #RobertForbes.”

This man ran over a black protestor and the police would not put him in hand cuffs and let him stand around and smoke a cigarette and protected him. The man he hit is #RobertForbes pic.twitter.com/nJ8bQtop31

— Ø (@mvgold_) June 4, 2020