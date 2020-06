[VÍDEO] Policía de Atlanta, acusado de asesinato, tras pruebas que demuestran que lo golpeó una vez muerto

Un vídeo y una foto muestran al oficial Garrett Rolfe golpeando a Rayshard Brooks después de dispararle. En consecuencia, el Distrito de Abogados Fulton County anunció que se presentaban cargos por “asesinato” contra el policía. Otro oficial en la escena, Devin Brosnan, admitió que se puso de pie sobre el cuerpo de Brooks.

Las imágenes que vienen a continuación son perturbadoras:

El momento también fue capturado en vídeo:

Aquí tienen el momento en el que Brosnan se subió al cuerpo de Brooks.

The moment when Atlanta police Ofc. Devin Brosnan stood on the shoulder of #RayshardBrooks after Brooks was shot. @PaulHowardDA says Brosnan admitted to standing on his arm to make sure Brooks didn’t have a weapon. Brooks was unarmed. The ofcs searched him before he was shot. pic.twitter.com/DsCihKrYkj

— Shiba Russell (@ShibaRussell) June 17, 2020