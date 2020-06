[VÍDEO] Nancy Pelosi se arrodilla durante 9 minutos para homenajear a George Floyd

Los demócratas del Congreso (incluyendo la Presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y el senador Charles Schumer) se han arrollidado durante nueve minutos mientras lucían unos pañuelos de tela kente para homenajear a George Floyd. A los dos se les unieron casi una docena de políticos con telas Kente, un tipo de ropa muy típico entre los miembros del partido del Caucus Negro, según informó el Washington Times.

“Kente” se convirtió en una de las palabras Trending Topic en Twitter a lo largo del lunes. Entre los usuarios, surgió la discusión de si se trataba de un acto falso o una apropiación de la cultura. Otros dijeron que el gesto estaba alejado de la realidad.

House and Senate Democrats kneel for an 8 minute and 46 second moment of silence for George Floyd. pic.twitter.com/so3S7eBtna — Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) June 8, 2020

“Estamos aquí para rendir homenaje a George Floyd”, dijo Pelosi, tal y como apuntó The Hill. Después de casi nueve minutos arrodillada, la política se levantó y dijo: “Podéis comprobar qué rato tan largo fue para Floyd tener la rodilla en el cuello”

“Para cada uno de nosotros, ha sido insoportable. Nos ha parecido una insufrible cantidad de minutos. Es doloroso saber lo que los negros americanos han sufrido durante tanto tiempo“, explicó Schumer.

I know we are in unexpected times and anything is possible but listen man I did not have "Pelosi in Kente cloth" on the bingo card — Hanif Abdurraqib (@NifMuhammad) June 8, 2020

Un proyecto de ley para combatir la violencia policial ha sido introducido después de casi dos semanas de protestas por la muerte de Floyd

Han sido casi dos semanas de protestas en toda la nación en contra de la violencia policial por la muerte de Floyd, quien estaba desarmado cuando fue asesinado por el policía de Minneapolis Derek Chauvin. Chauvin ha sido expulsado del cuerpo policial y originariamente se le acusaba de homicidio de tercer grado, pero finalmente el procurador general de Minnessotta Keith Ellison lo agravó con una acusación de homicidio de segundo grado.

Los otros tres oficiales implicados en el incidente (Thomas Lane, J. Alexander Kueng y Tou Thao) fueron arrestados y se les acusa de incitación al asesinato e incitación al homicidio involuntario.

Those marching for justice represent the best of America: Protesting peacefully. Speaking truth to power. We knelt together for 8 minutes, 46 seconds. The time George Floyd spent struggling to breathe in his last moments. An unconscionable eternity. Black Lives Matter. pic.twitter.com/KpghGILGLT — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) June 8, 2020

“El mundo está presenciando el nacimiento de un nuevo movimiento en nuestro país”, dijo la congresista del partido Caucus Negro Karen Bass el lunes, según Politico. “Una profesión donde tienes el poder para matar debe ser una profesión en la que debes tener a oficiales muy entrenados, que actúen siempre con responsabilidad.”

La propuesta de ley, que tiene 134 páginas, pretende prohibir los estrangulamientos y requiere a los policías llevar cámaras en el cuerpo. También pretende restringir el uso de la fuerza letal y permite a las víctimas de las malas prácticas por parte de la policía a ser recompensados, según Reuters. También permitirá investigaciones independientes en los departamentos policiales que muestren malas conductas y la creación de una base de datos para tener controladas estas malas prácticas policiales.

“Tenemos confundidas a comunidades seguras contratando a más policías en las calles… cuando el modo real de mantener estas comunidades a salvo es invertir en ellas”, dijo el senador Kamala Harris, un posible socio del candidato presidencial Joe Biden en las elecciones de 2020. “Estamos aquí porque queremos que los negros americanos dejen de ser asesinados.”

Minneapolis ya ha prohibido el uso de cualquier tipo de estrangulamiento por parte de la policía

Sin importar el rango, los policías de Minneapolis ya no tienen permitido usar cualquier maniobra de estrangulamiento. La prohibición fue ejecutada por Rebecca Lucero, la comisaría de policía del Departamento de Derechos Humanos de Minnesota. Lucero considera que hay “discriminación en los servicios públicos en función de la raza.”