¡Alerta por el coronavirus en Estados Unidos! La tasa de contagios diarios, más alta que nunca

Tras cierto periodo de calma por el coronavirus, cuando se pensaba que lo peor podía haber pasado, en las últimas 24 horas se han registrado ni más ni menos que 36.358 nuevos casos de coronavirus, lo que supone el récord negativo absoluto, superando el pico que hubo a mediados de abril, según reporta NBC News.

Hay más datos que invitan a pensar que la enfermedad ha recuperado fuerza. Los estados de Arizona, California, Mississipi, Nevada y Texas han registrado récord de contagios en un día durante esta semana. En Carolina del Norte y Carolina del Sur se experimentó récord de hospitalizaciones, como destaca Telemundo 62.

Según el recuento de NBC News, el miércoles la cifra de casos confirmados en Estados Unidos era de 2.385.348, mientras que los fallecidos eran ya 122.450. El peor registro de todos se encuentra en el estado de Nueva York, con 398.105 casos confirmados y 32.079 fallecidos.

Los expertos explican que la situación puede ser “desastrosa”

En palabras a Infobae, el doctor Marc Boom, director general del sistema de hospitales Houston Methodist explicó:

“El virus nos vuelve a golpear, y ahora de manera más fuerte. Estamos siendo demasiado autocomplacientes. (…) Necesitamos que todo el mundo se comporte perfectamente y trabajen juntos perfectamente” para desacelerar la tasa de infecciones, explicó. “Cuando veo un restaurante o un negocio en el que las personas no están siguiendo las directrices, donde están abandonando la cautela, eso me enfurece”

Por otra parte, el doctor Peter Hotez, experto en enfermedades infecciosas de la Escuela de Medicina de Baylor, en Texas, fue pesimista con la solución al virus:

“Aún estamos hablando de sutilezas, estamos discutiendo sobre si debemos llevar mascarillas o no, y seguimos sin entender que una vacuna no nos va a rescatar”

Second wave

Coronavirus in the U.S.: Latest Map and Case Count – The New York Times https://t.co/RfXWaTs8ED

— Agus👨🏼‍🔬🦖🦕 (@AgusFranDe) June 25, 2020