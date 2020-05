Encuentran a la niña Willow Sirmans y arrestan a dos: ¿quién la secuestró?

Willow Sirmans, la niña de 14 años de Grand Saline, Texas, cuya desaparición reportada el 11 de mayo provocó una Alerta Amber, fue encontrada sana y salva. Los investigadores dijeron que fue ubicada en Louisville, Kentucky.

La Oficina del Sheriff del Condado de Van Zant inicialmente clasificó como que Sirmans había escapado de su casa en las horas posteriores a que ella dejó su hogar. La Alerta Amber se emitió dos días después, cuando los funcionarios expresaron su preocupación de que la adolescente estuviera en peligro.

Los agentes identificaron públicamente a dos personas de interés en el caso, mientras la búsqueda de Sirmans estaba en curso. Austen Walker, un hombre de 21 años de la vecina Fruitvale, Texas, ahora enfrenta un cargo por secuestro grave. También se identificó a una mujer llamada Courtney Odum porque Walker conducía un vehículo registrado en Odum. Odum también ha sido detenida.

Agentes del FBI arrestaron a Austen Walker en Kentucky y enfrenta a un cargo de secuestro.

El departamento del alguacil identificó rápidamente a la persona de interés principal: Austen Walker, de 21 años. Los investigadores han compartido pocos detalles, pero anunciaron en las redes sociales que Sirmans había estado viajando con Walker en un Toyota Camry blanco.

Walker fue arrestado por agentes del FBI en Louisville, Kentucky, después de la medianoche del 15 de mayo. Fue ingresado al Centro de Detención del Condado de Oldham a las 4 a.m., según muestran los registros de los reclusos.

La oficina del Sheriff de Van Zandt dice que Walker será acusado de secuestro grave.

La relación de Walker con Sirmans no está clara. Walker se casó en 2019 y vive en Fruitvale, Texas.

En diciembre de 2018, Walker compartió una foto del anillo de compromiso y escribió: “Hemos sido los mejores amigos desde los 4 años y ahora es toda una vida. Ella dijo que sí. Se lo propuse en Navidad!!!”. Walker también tiene una hija de 5 años, según su página de Facebook.

Courtney Odum fue identificada como una segunda persona de interés porque se creía que Walker conducía su vehículo. Los diputados dijeron que Walker viajaba en un Toyota Camry 2012 blanco con matrícula de Texas LGH 9294. El vehículo estaba registrado en Odum.

Sirmans fue vista por última vez alrededor de las 10 p.m. el 11 de mayo, según el Departamento de Seguridad Pública de Texas, en la cuadra 3000 de VZ County Road 1712 en Grand Saline, Texas.

La niña, quien mide 3 pies de altura y pesa alrededor de 75 libras, tiene cabello rubio, ojos azules y frenos en los dientes. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados enumeró su fecha de nacimiento el 3 de mayo de 2006.

La Oficina del Sheriff del condado de Van Zandt explicó en un comunicado de prensa que los oficiales fueron alertados por primera vez de que Sirmans había desaparecido el 12 de mayo. Las autoridades dijeron que la familia de Sirman inicialmente creía que ella podría haber salido de casa con un amigo y que planeaban viajar a Chandler o Brownsboro. Ambas ciudades están ubicadas a unas 35 millas al sur de Grand Saline, que es un pequeño pueblo de aproximadamente 3,000 personas al este de Dallas.

Los investigadores comenzaron la búsqueda revisando casas en el condado de Henderson, donde se encuentran Chandler y Brownsboro. No se encontró a Sirmans en ninguna de las direcciones identificadas por los policías. El departamento del Sheriff de Van Zandt dijo que tenían una idea de con quién Sirmans podría haber dejado su hogar, pero los agentes tampoco pudieron localizar a esas personas.

Después de que Sirmans fue encontrada a salvo, los agentes compartieron que Odum, en algún momento, había estado en el automóvil con Sirmand y Walker, pero no estaba claro cuándo se separaron. Ella admitió ante los agentes del FBI que Walker y Sirmans se estaban quedando en una casa en Louisville, lo que ayudó a la recuperación de Sirmans.

Los agentes compartieron una foto de Odum en las redes sociales, pero no dieron detalles sobre cómo Odum estaba conectada con Walker y Sirmans.