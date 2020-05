La segunda ronda de pagos de estímulos del COVID-19 está incluida en la Ley HÉROES, un paquete de $3 billones que aprobó el viernes la Cámara de Representantes. La ley ofrece, entre otras cosas, otra ronda de pagos de estímulo para una amplia franja del pueblo estadounidense.

El proyecto de ley aún no ha sido aceptado por el Senado, donde los republicanos han indicado que no respaldarán la legislación tal como está, y probablemente no la considerarán hasta después del receso del Memorial Day, según informó Newsweek. El presidente Donald Trump también ha llamado al proyecto de ley “DOA. Muerto a la llegada”, informó ABC News.

Si se pregunta cuánto podría obtener en la segunda ronda propuesta de estímulo económico, le alegrará saber que recibiría tanto, si no más, de lo que recibió en la primera ronda de controles de estímulo. Además, es posible que reciba un pago a través de la Ley HÉROES, incluso si no fue elegible en la primera ronda.

VideoVideo related to segunda ronda de cheques covid-19: ¿cuánto recibiría en el próximo pago? 2020-05-21T00:12:49-04:00

Al igual que la Ley CARES, la Ley HÉROES otorgaría un pago único, no sujeto a impuestos, de $1,200 a las personas que ganen hasta $75,000 anualmente. Pero proporcionaría más a las familias, permitiendo a los hogares reclamar hasta $6,000 en alivio de coronavirus.

También permite pagos a inmigrantes, eliminando el requisito de la Ley CARES de tener un número de Seguro Social y permitiendo a las personas presentar declaraciones de impuestos con su número de identificación fiscal (TIN), según NBC News.

House Democrats stimulus bill includes a second round of $1,200 checks https://t.co/adsRYWaQlG — CNBC (@CNBC) May 12, 2020

En la Ley HÉROES, una amplia gama de estadounidenses recibirían pagos de estímulo. Las familias con tres o más dependientes serían elegibles hasta por $6,000. Así es como se desglosarían los pagos propuestos, según PennLive:

-Las personas que ganen hasta $ 75,000 anualmente de acuerdo con su última declaración de impuestos recibirían $ 1,200 (la misma cantidad designada en las primeras distribuciones de pago de estímulo)

-Las parejas que ganen hasta $150,000 recibirían $ 2,400 conjuntamente

-Los hogares recibirían pagos de $1,200 cada miembro, hasta tres dependientes, incluidos los adultos dependientes

-Además, la Ley HÉROES proporcionaría pagos de estímulo para una franja más amplia de personas estadounidenses que el primer paquete de estímulo. En particular, ofrecería pagos a individuos con números de identificación de contribuyentes (ITIN) que fueron excluidos en la primera ronda.

VideoVideo related to segunda ronda de cheques covid-19: ¿cuánto recibiría en el próximo pago? 2020-05-21T00:12:49-04:00

En una llamada con periodistas a principios de este mes, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, explicó la decisión de incluir a este grupo de personas. “Millones de ciudadanos estadounidenses … y a sus hijos se les niegan los pagos de ayuda de la Ley CARES, porque son parte de las familias de estatus mixto”, dijo. “Pagan impuestos, contribuyen a nuestra economía y, en muchos casos, luchan en la primera línea de la crisis del coronavirus”.

Republicanos del Senado se oponen a la Ley HEROES

Aunque la Ley HEROES aprobó la votación de la Cámara, la ley de más de $3 billones aún enfrenta una cuesta arriba en el Senado, controlado por los republicanos. El voto del Senado sobre la ley probablemente no tendrá lugar hasta después del receso del Memorial Day, informó Vox, y los republicanos del Senado ya han expresado su oposición al proyecto de ley.

Si este proyecto de ley se aprobara en el Senado, tendría que ser firmado por el presidente Donald Trump, quien ha rechazado la Ley HÉROES como “Muerta a la llegada”.

Aún así, hay espacio para la negociación cuando se trata del borrador final del proyecto de ley. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que los demócratas “no tienen líneas rojas” y están abiertos a la negociación, informó Reuters. “Ningún proyecto de ley ofrecido se convertirá en ley sin negociaciones”, dijo.

VideoVideo related to segunda ronda de cheques covid-19: ¿cuánto recibiría en el próximo pago? 2020-05-21T00:12:49-04:00

Si todavía está esperando su pago de estímulo desde la primera ronda de cheques, puede verificar el estado a través del portal IRS Get My Payment. Ya no es posible actualizar su información de depósito directo con el IRS, por lo que si es elegible para un pago y no lo ha recibido, es probable que tenga que esperar su cheque por correo o en forma de prepago con una tarjeta de débito.

Esta es la versión original de Heavy.com