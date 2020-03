Johnny Ventura da positivo al Coronavirus

View this post on Instagram

Hago de conocimiento público que al mediodía de este sábado 28 de marzo de 2020, recibí los resultados y he dado positivo a la prueba del coronavirus (COVID-19). Actualmente me encuentro hemodinámicamente estable y con buena saturación respirando sin necesidad de oxigeno suplementario. El equipo médico encabezado por la Infectóloga, Claudia Blanco y el Internista, Antonio Villegas, brinda la asistencia necesaria para mantenerme en buen estado en una sala de cuidados intensivos intermedio. Es importante que todas las personas que han estado en contacto conmigo en los últimos días, tomen las medidas de prevención y aislamiento para evitar la propagación. En nombre de mi familia y el mío propio, agradezco las muestras de cariño recibidas. Con la ayuda de Dios y las oraciones de todos ustedes saldremos adelante. Afectos, Johnny Ventura