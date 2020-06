Tauro – Horóscopo del 16 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Si eres amable y generoso con las otras personas ¿por qué no lo eres contigo mismo? Es muy importante que dejes de agredirte por querer hacerlo todo bien, pon pausa y recibe todo como llega, no tienes culpa de nada.

Dinero:

Manejas el dinero muy bien mejor de lo que crees, te das gusto y compartes con tu familia lo que tienes. Algunas veces haces demasiadas compras, tan solo ten en cuenta que hay momentos de austeridad.

Salud:

Ensaya técnicas como el yoga o la meditación, pueden ayudarte más de lo que crees o busca una disciplina como el karate o el Tai Chi, ya que integran el cuerpo físico, el espiritual y el emocional. Inténtalo, nada se pierde.

Consejo:

Busca una actividad diferente al estudio y a tu labor, algo que te apasione y te haga salir de esa rutina en la que estás ahora, fotografía, pintura o algo que te haga conectar con tu creatividad y desarrolles todo el potencial que tienes.



SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Metal Yang, te encuentras en daño con el Tigre, utiliza las palabras sabiamente para no caer en actitudes negativas.

Trabajo:

Ten precaución al movilizarte en automóvil, conduce con cuidado y con calma. Que tus emociones no te controlen. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Ejercicios de respiración serán ideales para controlar alguna impulsividad al hablar o al actuar, practícalo y domínalo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es posible que no quieran recibir tu ayuda, evita tomártelo personal y recurrir a actitudes negativas como la agresividad o la intolerancia.

Dinero:

Trata de no realizar tratos o negocios el día de hoy, hay tendencia de ser engañados o estafados. Es preferible limitarse a actividades que brinden seguridad y confianza.

Consejo: “El hombre que no medita y obra con precipitación, no podrá evitar grandes fracasos.” -Confucio