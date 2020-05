Tauro – Horóscopo del 2 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Para seguir adelante debes perdonar y avanzar, nada agota más que estar arrastrando un pasado y recordarlo a diario, es una carga muy pesada e innecesaria.

Dinero:

El que atesores no significa que tengas la estabilidad asegurada, lo haces desde el miedo a la carencia y así el universo no resuena contigo, cada ahorro debe tener un propósito, así lo concibe el universo.

Salud:

Suelta tu cuerpo y deja de tensionar tus músculos, no es necesario estar en un estado de ansiedad sin necesidad, lo más importante es que aproveches la energía del sol para encontrar la calma.

Consejo:

No te aferres al pasado ni quieras controlar el futuro, vive el hoy sin condiciones, déjate sorprender por el universo. Las estructuras se caen y de nuevo se recogen no para armar lo mismo sino para hacer una mejor, quizás más flexibles y menos rígidas.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Madera Yin, ¡te encuentras direccionando y triangulando!, una combinación extraordinaria para tus energías.

Trabajo:

Tienes la sabiduría y la experiencia para desarrollar ideas increíbles, usa tu entusiasmo para crear tus propias oportunidades. Todo depende de ti. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Aprender a controlar tu respiración y saber calmarte es ideal para cualquier situación alterante, comienza a tener control sobre tu cuerpo y verás que todo fluye mucho mejor. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Podrías sentir mucha misericordia y nobleza, las cuales son actitudes hermosas pero que hoy te podrían traer más problemas que alegrías. Intenta no involucrarte en los procesos de aprendizaje de los otros, o apóyalos de distintas formas.

Dinero:

Te encontrarás muy decidido/a en tus ideas, combinado con tus habilidades comunicativas podrías lograr todo lo que te propongas para hoy, si así lo decides.

Consejo: Ser feliz no significa que todo sea perfecto, quiere decir que has decidido ver más allá de las imperfecciones.