Tauro – Horóscopo del 14 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

No te encasilles en el pasado, para poder ser libre y recibir requieres dejar tus manos vacías, mientras sigas atesorando el pasado como lo mejor, el amor no llegará de nuevo a tu vida.

Dinero:

Hay señales de alerta, no hagas inversiones ni compras donde tengas que disponer mucho dinero, no todo es lo que dicen, así que investiga más antes de hacerlo.

Salud:

Te sientes vital y con deseos de hacer muchas cosas, por el momento solo puedes estar en tu sitio y ocuparte de seguir sano, cuidándote y cuidando a los tuyos, es un buen día para tomar rayos de sol.

Consejo:

Compartir con tu familia siempre te hace feliz, recuerda que debes descansar y tener tiempo para ti, no descuides tus espacios y momentos para reconectarte con lo que te gusta.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Fuego Yin, ¡te encuentras triangulando y direccionando! Es una combinación increíble para que cumplas lo que te propongas.

Trabajo:

Si planeas tus movimientos hay menos probabilidades de que cometas un error, tus habilidades estratégicas e intelectuales harán que crees la ruta adecuada. Si es posible quédate en casa.

Salud:

El piano es un gran instrumento que tiene impactos positivos en ti, escuchar canciones que lo contengan será maravilloso para transmitirte la alegría y paz que necesitas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tendrás toda la disposición para ayudar a quienes lo necesitan y tenderles tu mano, pero no todo puede salir bien, es posible que algunas personas no acepten tu apoyo y podría volverse una situación incómoda si te lo tomas personal. Aceptar la decisión del otro es vital para hoy.

Dinero:

Estudia tu entorno, crea posibles escenarios y actúa confiando en tu instinto, tienes grandes capacidades de triunfar hoy, aprovéchalas.

Consejo: A veces tomarse un respiro es lo mejor, mientras las cosas se acomodan como deben ser.