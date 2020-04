Tauro – Horóscopo del 20 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

El amor es generoso y desde la palabra no se asume, no se cuestiona, simplemente se siente desde el corazón y así mismo se comparte, no pide nada a cambio y no recibe nada que no sea por verdadera correspondencia.

Dinero:

La riqueza no está en acumular cosas y tener lo mejor, la riqueza está en la felicidad que produce compartir con los tuyos, los pequeños detalles hacen la gran diferencia.

Salud:

Busca nuevas formas para transformar tus alimentos de una manera más sana y que tu cuerpo lo asimile de la mejor manera, la cocina está volviendo a sus raíces, aprende y disfruta.

Consejo:

Cuando el universo regala no da a unos más que a otros, lo que sucede es que unos saben recibir y otros simplemente reciben, esa es la gran diferencia, ¿sabes recibir o simplemente recibes?

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día Serpiente de Agua Yin, te encuentras triangulando y direccionando, una combinación muy poderosa, ¡sácale provecho!

Trabajo:

Tienes una capacidad de análisis muy fuerte que hace que seas capaz de tomar decisiones precisas y adecuadas para cualquier situación, saca el liderazgo que hay en ti y guía a los demás. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Realizar una limpieza energética tanto en tu hogar como en ti es lo más apropiado para sentirte renovado/a. Para un mejor resultado, haz tu limpieza interior mientras te duchas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Debes pensar muy bien a quien le tiendes la mano, existen personas que no les gusta que la ayuden, si eso pasa evita tomártelo personal.

Dinero:

Sabes enfrentar retos y te adaptas muy bien a las circunstancias, tendrás mucha habilidad para crear oportunidades monetarias.

Consejo: “Se tú mayor competidor. Desafíate a ti mismo cada día para ser mejor de lo que fuiste ayer” -Kaoru.