Tauro – Horóscopo del 29 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

El amor siempre estará presente en tu vida si sabes valorar cada uno de los detalles con los que se muestra. Cada que recibas una demostración de cariño, agradécela; eso te dará energía y valor para continuar.

Dinero:

Sabes controlar tus finanzas, no permitas que el ahorro se vuelva tacañería, es momento de ayudarnos y de ser soporte entre los tuyos. Lo que hoy te sobra, puede apalancar a muchos que les falta.

Salud:

Mantén tu cuerpo activo y ayuda a que las personas de tu entorno también lo hagan, quedarse en casa no es sinónimo de descuidarse ni de holgazanería.

Consejo:

Recuerda que la belleza no solo se contempla en el exterior, todo cuerpo es maravilloso y hermoso por el simple hecho de permitir que la vida se de en él. Valora ese regalo y no únicamente aquellos que cumplen con los estándares sociales.



SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Metal Yin, te encuentras direccionando con el día. El elemento Fuego y Tierra son importantes.

Trabajo:

Eres receptivo/a, captas las ideas y asimilas fácilmente. Úsalo a tu favor para destacar a tu alrededor. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Estar en movimiento, hacer que tu cuerpo se acalore, saltar y bailar es muy beneficioso para tu salud, no te quedes estancado/a. ¡Hay que activarse!

Amor:

Estas motivado/a por la pasión, la compasión y el optimismo. Es ideal para expresarte y obtener resultados positivos.

Dinero:

Hoy domingo dedícate a planear una guía para finiquitar un negocio que hay en pausa, así no se te escapara nada. La energía positiva del día está acompañándote

Consejo: No es por lo que eres, es por lo que transmites. Ahí está tu magia.