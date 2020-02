Tauro – Horóscopo de 4 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de febrero de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad, son rutinarios y no les guasta los cambios; su pasión comer y tocar; su peor defecto es lo obstinado, si toma una decisión, nada lo hará cambiar

Amor: Te gusta la rutina y ahora en frente a ti hay un mundo libre que no sabes cómo manejar, no tengas miedo. Primero Da ese paso necesario para el logro de una nueva relación contigo.

Dinero: No gastes por emoción porque te puedes arrepentir, se mas consciente de tus gastos el día de hoy.

Salud: Tus pies podrían molestarte el día de hoy, ten precaución con lesiones en esa área.

Consejo: Fluye, adáptate y lo bueno vendrá después.



SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día Buey de Fuego yang, tus virtudes y cualidades mas positivas relucirán como nunca, aprovecha esa inteligencia y astucia.

Trabajo:

Confía en tu capacidad de análisis y en tu sentido común para conseguir esas metas profesionales que tanto deseas.

Salud:

Hoy es un excelente día para comenzar ejercicios en casa o aventurarte en un gimnasio, también para comenzar una dieta.

Amor:

Aprovecha este día para hablarle a la persona que tanto te gusta y sorpresa será muy gratificante.

Dinero:

Es un excelente día para comprar tierras y propiedades, que darán fruto a inversiones saludables.

Consejo: Hoy puedes ser osado, confía en ti, tienes todo lo necesario.