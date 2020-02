Tauro – Horóscopo de 8 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de febrero de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad, son rutinarios y no les guasta los cambios; su pasión comer y tocar; su peor defecto es lo obstinado, si toma una decisión, nada lo hará cambiar

Amor: Entras en un periodo de amor incondicional hacia tu pareja y a todos los que quieres.

Dinero: Estás esperando por la aprobación de un presupuesto que llenara tus bolsillos.

Salud: Te sientes agotado, aprovecha el fin de semana para descansar.

Consejo: No cuentes tus proyectos, recuerda que en boca cerrada no entran moscas.



SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Metal Yin, podrías verte envuelto en conflictos por ayudar a personas que crees son tus amigos.

Trabajo:

Si no tienes orden y concentración en tu trabajo podrías verte envuelto en conflictos.

Salud:

Busca estar rodeado de gente, camina o toma el sol, evita aislarte porque puedes tener tendencia a deprimirte.

Amor:

No tomes decisiones apresuradas sin tener la información suficiente, se cauteloso y analítico el día de hoy

Dinero:

Mantén la calma haz un balance de tus finanzas y evita hacer inversiones que excedan tus límites.

Consejo: No siempre tienes que complacer a tus amigos todo el tiempo. A veces es muy bueno decir que no.