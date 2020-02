Tauro – Horóscopo de 26 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de febrero de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad, son rutinarios y no les guasta los cambios; su pasión comer y tocar; su peor defecto es lo obstinado, si toma una decisión, nada lo hará cambiar

Amor: En tus prioridades no se encuentra el amor y es una pena porque no te estas permitiendo dar cuenta de que alguien esta muy enamorado/a de ti.

Dinero: Una mala experiencia del pasado no te esta dejando avanzar y esta provocando que pierdas una oportunidad muy beneficiosa para ti. Debes dejar el pasado atrás y permitirte crear.

Salud: El estrés esta acabando con tu cuerpo y con tu mente, lo mejor es que no menosprecies lo síntomas y comiences a tratarlo.

Consejo: Regálate la oportunidad de amar y dejar que alguien te ame.



SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Tierra Yin, concéntrate en las personas que son de confianza para ti.

Trabajo:

Confía en tu instinto cuando hay alguien que no te trasmite sinceridad. Ahorra involucrarte en situaciones donde se habla sin saber toda la historia.

Salud:

Evita agendar citas médicas para hoy, no tienes toda la energía a tu favor. En cambio, espera a un día Gallo y Buey.

Amor:

Puedes encontrarte con situaciones que podrían ser malinterpretadas y eso ocasionaría discusiones innecesarias a tu alrededor.

Dinero:

No es apropiado hacer transacciones monetarias en este día. Mejor sigue planeando y construyendo tus bases.

Consejo: ¡Afronta el dia con una sonrisa!