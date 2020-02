Tauro – Horóscopo de 21 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de febrero de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad, son rutinarios y no les guasta los cambios; su pasión comer y tocar; su peor defecto es lo obstinado, si toma una decisión, nada lo hará cambiar

Amor: Hoy tienes la mejor energia a nivel de Amor, aprovecha para disfrutar con tus seres queridos, no esperes que todo sea siempre a tu manera.

Dinero: Calma no te estreses por asuntos de dinero, que así no permites que fluya la energia. Se prudente, pero sin angustiarte.

Salud: Evita discusiones innecesarias que solo traen irritación a tu cuerpo.

Consejo: Ser flexible es tu gran lección de vida, nunca lo olvides.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Agua Yang, direccionas con Cabra y Caballo, la energía te favorece.

Trabajo:

Tus habilidades comunicativas te impulsaran a expresar tus ideas de manera más clara y efectiva. ¡Sácale provecho!

Salud:

Rodearte de la naturaleza, especialmente de montañas y árboles te brindarán fuerza y te harán sentir en calma.

Amor:

El balance y la tranquilidad se verán reflejada en tus relaciones afectivas. Ideal para compartir en familia o con amigos.

Dinero:

Por la influencia del elemento Fuego, tus habilidades para generar capital estarán avivadas. ¡Anímate!

Consejo: Podrías sincerarte de situaciones inconformes, ¡más vale tarde que nunca!