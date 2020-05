Sagitario – Horóscopo del 11 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Sientes que tu pareja te pide más de lo que puedes dar, son momentos complejos para todos, con un abrazo, unas palabras de aliento, el saber que eres incondicional, con eso basta. Paciencia.

Dinero:

Trata de no hacer inversiones y compras a menos que sea algo útil y que requieras en este momento. Hay un buen clima laboral, aunque todo depende de los ojos con que mires la situación.

Salud:

Enriquece tu alimentación diaria con frutas y verduras para que tu energía vital se mantenga durante varias horas al día. Si es necesario acude a un especialista para que te asesore y así aproveches tu energía vital.

Consejo:

Te encantan los desafíos y la aventura, busca una actividad que te apasione y te conecte con lo que tanto te gusta, no entres en rutinas ni dejes que las condiciones actuales te encasillen.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Madera Yang, te encuentras en un día Oficial Recibir, ideal para retornos que estabas esperando o que mereces.

Trabajo:

Tu capacidad de retención estará elevada, es muy bueno para recibir información valiosa que pueda ser utilizada para cumplir un proyecto o mejorarlo. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Para hoy es importante centrarse en tu salud, no exponerse a riesgos innecesarios y mantener un estado de calma y tranquilidad. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Recuerda que lo que das, lo recibes. Es posible que actitudes como la explosión o la rudeza aparezcan en tu día, y no traiga nada bueno en tus relaciones. Hay que controlar los impulsos.

Dinero:

No es un buen día para iniciar una compra o finalizar una venta, no hay suficiente energía significativa para tomar ese tipo de decisiones, espera a un día más positivo.

Consejo: La felicidad radica, ante todo, en la salud. Ponlo de primero siempre.