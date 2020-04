Sagitario – Horóscopo del 8 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Tu pareja hará un cambio de planes, hoy déjate sorprender, serán momentos para estar juntos y ponerle chispa a la relación.

Dinero:

Haz tu labor como se debe y no como tienes; es una gran diferencia, si te gusta lo que haces no hay porqué estar angustiado, hoy es un buen día para que disfrutes de tu labor.

Salud:

Salud mental, emocional y física, las tres van unidas y son muy importantes para nuestro equilibrio, no se trata de cuidar de una sola así que, busca ejercicios como el Yoga o el Tai Chi, donde se combina todo.

Consejo:

Si haces todo a tiempo y le pones las ganas todo te saldrá muy bien hoy, inclusive te vas a sorprender de lo fácil que todo resulta.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Metal Yin, te encuentras en un día oficial Remover. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones para aprovecharlo:

Trabajo:

No es un día especial para realizar una actividad importante en tu ambiente laboral. Es preferible dejar las reuniones y juntas para un día más próspero.

Salud:

El día es muy indicado para conectarse con la espiritualidad y dejarte llevar por lo místico. Sentarse unos minutos y dar gracias te brindara armonía.

Amor:

Es hora de dejarte llevar más por la vida, estar siempre con el control y muy rígido/a no te deja apreciar las maravillas que te rodean.

Dinero:

El elemento Metal es protagonista en el día y tiene grandes influencias en el dinero, sin embargo, en cada paso que des hazlo con prudencia ya que, pueden haber altercados.

Consejo: Si algo no avanza, suéltalo y avanza tú.