Sagitario – Horóscopo del 30 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 30 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Evita hoy conversaciones muy emotivas o llenas de conflictos y recuerdos del pasado que aún duelen, es mejor que te prepares para afrontar esta situación sin terminar heridos o disgustados.

Dinero:

El universo todo lo provee y de eso debes estar convencido, ten la certeza que sin saber como todo está cubierto, no permitas que el pesimismo se apodere de ti, la angustia solo sirve para tomar malas decisiones.

Salud:

Sea en la mañana o en la noche, haz ejercicios de estiramiento y luego relajación, esto servirá para incrementar tu energía vital y mantener tu cuerpo en un perfecto balance.

Consejo:

El amor se expresa de muchas maneras, piensa muy bien como lo haces desde la palabra, el cuidado, el servicio o los regalos, aprende a conocer cómo amas y así entenderás también cómo te aman.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Agua Yin, te encuentras en un día Oficial Cerrado, debes estar un poco atento a tu forma de actuar y hablar.

Trabajo:

Aprende a no decir todo lo que se te viene a la mente, hoy podrías reaccionar como una persona totalmente diferente a ti si se te presenta un conflicto, no dejes que tus emociones te controlen. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

El agua es de suma importancia para el día de hoy, trata de mantenerte hidratado/a en todo momento, las bebidas, las sopas o frutas jugosas son las mejores opciones. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Trata de ponerle un límite a tus acciones, podrías molestar a alguien con algunas actitudes que no concuerdan contigo y hacen sentir incomodos a los demás. Intenta crear un ambiente más ameno entre tu alrededor y tú.

Dinero:

Es posible que estés un poco intolerante hacia las situaciones donde el estrés es constante, aléjate de lo que te produzca ansiedad. Hoy estarás mas motivado/a por buscar tu propia paz y estabilidad interior.

Consejo: “Haz el bien. Da lo mejor de ti. Trata a otros como te gustaría que te traten a ti” –Lou Holtz.