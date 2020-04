Sagitario – Horóscopo del 28 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

No es prudente comenzar una relación con una persona de tu pasado, hay cosas que aún no se han resuelto, es mejor estar en soledad que vivir de nuevo una relación que no conduce al crecimiento.

Dinero:

El dinero como energía está en constante movimiento, siempre que recibas o entregues dinero, así sea virtualmente, agradécelo para que siga circulando en tu vida.

Salud:

La rutina puede estar haciendo efecto en ti, como eres energía debes estar en movimiento, busca el ejercicio en la mañana y la noche, media hora te ayudará a encontrar el equilibrio.

Consejo:

Piensa dos veces antes de hablar, puedes herir a las personas con tus palabras, no es el momento, hay mucha susceptibilidad en el ambiente, evita pasar malos ratos.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Buey de Metal Yin, te encuentras direccionando con Buey y Cerdo, el elemento Agua está muy presente en tu jornada.

Trabajo:

Intenta ponerte al día con tus tareas atrasadas, es un buen momento para destaques frente a los demás y obtengas un reconocimiento por ello. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Realizar ejercicios al son de la música te brindará mucha energía positiva que puedes usar para llevar tu día con mucho entusiasmo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Acepta con confianza el amor y el cariño que te pueden dar tus seres queridos, deja que los sentimientos te arrullen.

Dinero:

Toma las oportunidades que te da la energía de hoy, es posible que la retribución de alguna inversión sea muy favorable.

Consejo: No hay estabilidad sin solidaridad, ni solidaridad sin estabilidad.