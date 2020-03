Sagitario – Horóscopo del 12 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Es momento de que confíes en tí, saca a relucir todo el potencial que tienes, te adaptas fácilmente a tu entorno y eso atrae. Disfruta a tu pareja, a tu familia y amigos, es tiempo que te des el valor que mereces. ¡Paso a paso se hace el camino!

Dinero:

No te pongas a la defensiva, reconcíliate con la energía del dinero, es un buen momento para recibir y compartir con los tuyos.

Salud:

Sientes que el cansancio se apodera de ti, tómate un tiempo para descansar, para conectarte con la naturaleza. Crea un jardín.

Consejo:

Reflexiona sobre tus logros y compensa al universo por ello, es momento de la introspección, pon la atención en los pequeños detalles, descubrirás la magia del universo.



RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Madera Yang, no se promueven resultados positivos.

Trabajo:

Puedes sentirte algo impulsivo con tus acciones, no dejes que te controlen. Trata de mantener un día estable en tu área laboral.

Salud:

El día es bueno para vincularte con lo espiritual, ábrete a las energías que te brindará orar y meditar.

Amor:

Es un buen momento para manifestar empatía hacia los demás. Podrías hacer sentir a las personas que no son importantes en tu vida.

Dinero:

Si necesitas un favor de alguien o quisieras pedir ayuda financiera puedes hacerlo el día de hoy.

Consejo: Trata de comprender antes de ser comprendido.