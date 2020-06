Piscis – Horóscopo del 4 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Celebra con tus amigos agradece el tenerlos, poder contar con ellos. Hay muchas maneras de sentirlos y que nos sientan, no importa la distancia o el aislamiento.

Dinero:

Diseña un plan si deseas viajar al extranjero, todo se puede lograr, comienza a mirar opciones, busca sitios recomendados en la web o pregunta a personas que ya lo hicieron para que tengas una idea de como debes realizarlo.

Salud:

Es buen momento para cerrar los ojos y escuchar música suave, descansa todos tus músculos y pon tu atención en la respiración, así relajas tu mente y tu cuerpo, descubres que hay un punto donde encuentras paz.

Consejo:

Comparte tus dones con los demás no los dejes perder, tienes todo para ayudar y lograr que cada uno viva mejor, siempre y cuando te reconcilies con tu existencia.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Tierra Yang, te encuentras en combinación Direccional en día de Recibir, promueve principalmente los retornos esperados, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

En este comienzo de semana no pierdas una oportunidad para crecer, busca siempre nuevos retos. Recuerda que solo tu puedes crearte limites y la energía de este día te apoya para que puedas lograr todo lo que deseas.

Salud:

Toma un momento para calmar tus pensamientos y volver a conectarte con tu interior, no te dejes llevar por la negatividad. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Reconocerte y tener admiración por lo que has hecho te dará mucha más confianza en ti mismo, eres increíble y deberás creértelo tu primero.

Dinero:

No es un día apropiado para realizar actividades financieras, pero si te encuentras en problemas económicos lo mejor es dejar el orgullo a un lado y solicitar ayuda.

Consejo: Apóyate de la energía de los hombres cercanos a ti, en sus consejos encontrarás las respuestas para salir de problemas en este día.