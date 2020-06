Piscis – Horóscopo del 29 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Hoy procura no idealizar tanto a tu pareja, es mejor mirar de frente que siempre hacia arriba, no es mejor ni peor persona, es quien es y te enamoraste, pero que ese amor no te aleje de la realidad y después te sientas defraudado por no ser la persona que tu imaginación creó.

Dinero:

Siempre tienes recursos para todo lo que requieres, siempre y cuando estés conectado con tu propósito más fácil es disfrutar de la labor. Estar a gusto es la mejor sensación, no hagas lo que otros quieren, haz solamente lo que tu quieras.

Salud:

Deja de pensar siempre en lo mismo una y otra vez como un disco rayado, esos pensamientos repetitivos solo te dan dolor de cabeza y no encuentras la solución, deja de pensar en ello para que puedas ver todas las posibles soluciones, ellas aparecen cuando estés preparado para escucharlas.

Consejo:

Eres lo que decidas ser, es tu responsabilidad y no debes culpar a nadie por ello, tomas las decisiones que quieres en plena autonomía así que asúmelo y sigue adelante, no son fallas ni errores son circunstancias y la diferencia es la forma en que respondes a ellas.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Agua Yin, te encuentras liderando la energía en día de Recibir, promueve principalmente las recompensas, sin embargo, es un día complicado. Ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Al encontrarte liderando la energía del día todo se encuentra confabulado para que tus proyectos que inicies este día sean sumamente exitosos, no subestimes a las personas que no van a tu ritmo.

Salud:

Cuando te sientas abrumado en el día toma unos minutos y tomate cinco segundos inhalar, cinco para sostenerlo y suelta, repítelo hasta que te calmes. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Te sentirás muy amoroso, notarás cómo esta actitud atraerá el amor. Tu poder de persuasión y creación es único, si tu piensas que quieres algo lo conseguirás con mayor facilidad que cualquiera.

Dinero:

Si tienes alguna complicación financiera, hoy es un excelente día para pedir ayuda o favores, sin embargo, si puedes solucionarlo tú solo, toma acción.

Consejo: La paz no se puede mantener por la fuerza; solo se puede conseguir por la comprensión.