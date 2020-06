Piscis – Horóscopo del 2 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Cuidado con terceras personas que desean interferir en tu relación dando opiniones que te causan inquietud, no te dejes influenciar si tienes algo por decir hazlo directamente a tu pareja, a menos de que requieras una ayuda profesional.

Dinero:

Dedícale tiempo a eso que tanto disfrutas, es algo que te puede generar dinero extra o hasta volverlo tu emprendimiento, no lo dejes olvidado, tienes muchas probabilidades siempre y cuando te ocupes de ello.

Salud:

Sal para caminar con tu mascota, amas los animales y te hace sentir muy bien su compañía, realmente la disfrutas y te da tranquilidad el estar junto a él.

Consejo:

Sería de gran ayuda para ti aprender a escuchar sin juzgar ni criticar y mucho menos para responder, respira profundo y piensa cuál es el sentido de estar buscando el, pero en todos lados.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Rata de Fuego Yang, te encuentras en Castigo en día de Peligro, es una energía muy volátil e inestable. Ten en cuenta estas recomendaciones para aprovechar tu día.

Trabajo:

Tus palabras pueden ser el detonador de grandes problemas, problemas que ni siquiera habías contemplado, por esto busca mantener una actitud serena, no te puedes dejar enojar fácil o reaccionaras de una manera que te arrepentirás.

Salud:

Conocerte mejor, interiorizar cosas para sanar y saber qué quieres en la vida son ejercicios ideales para hoy. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Comunicarte será una salida de los problemas hoy, busca un impulso por compartir ideas y pensamientos con quienes saben escuchar, será gratificante.

Dinero:

No es prudente gastar dinero este día debido a que será muy emocional y no representará tus gustos o necesidades sinceras.