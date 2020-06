Piscis – Horóscopo del 11 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Debes mejorar tus vínculos emocionales con las personas que amas, pero en especial contigo mismo. Debes establecer qué quieres dar y recibir en cada una de las esferas amorosas de tu vida.

Dinero:

Es probable que llegue una oportunidad que no veías venir, y sin duda con esto tu calidad de vida, economía y estatus laboral mejorará notablemente, todo a causa de tu juicio, dedicación y excelencia en tus labores.

Salud:

Es importante que te plantees nuevos y mejores hábitos, si ya los tienes puedes incluir nuevas cosas en tus rutinas para sentirte diferente y experimentar sensaciones de bienestar que quizás no conocías.

Consejo:

Ya no más, es momento que tomes decisiones, de raíz y de verdad tomes distancia de todas esas personas y situaciones que solo restan tu tranquilidad, tu energía y tu amor por ti mismo.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Madera Yin, te encuentras en Choque en día de Balance, ideal para equilibrar las energías con acciones, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

En estos tiempos tan complicados no compartas mucha información sobre todo si es información importante de tus proyectos personales o profesionales.

Salud:

El día de hoy eres propenso a lesiones y enfermedades, evita exponerte mucho. Toma vitaminas para evitar resfriados. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No entregues todo de ti si no es correspondido o podrías salir lastimado, sabrás si es correspondido con acciones y no con palabras.

Dinero:

Hoy te encuentras en choque, quiere decir que no es un buen día para hacer movimientos de dinero de ningún tipo. Es mejor esperar un día favorable.

Consejo: Si tienes paciencia, verás recibir los frutos de todos tus esfuerzos.