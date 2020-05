Piscis – Horóscopo del 5 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 5 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Deseas un acercamiento mas intimo con tu pareja, propiciarlo es lo mejor para ambos, así recobran la armonía y disfrutan como pareja que son, debes hacer todo lo posible para que sea un momento de privacidad y complicidad.

Dinero:

Cuídate de entrar en paranoias creyendo todo lo que lees y escuchas, conectarse con el miedo es conectarse con un pensamiento de pánico colectivo, cambiar tu actitud es esencial, así podrás mantener hoy tu prosperidad.

Salud:

Conéctate con tu espiritualidad para que recobres tu calma, ese punto donde nada te afecta y la acción está dispuesta para hacer desde el corazón, no le pongas tanta mente y comienza.

Consejo:

Eres inteligente, estás en conexión directa con el universo cuando lo deseas, lo que sucede es que aun no lo crees y por eso desperdicias este don, vuelve a tu centro y enfócate en el.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Mono de Tierra Yang, te encuentras en un día Balanceado, ideal para cambiar situaciones desafortunadas a tu favor, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Es un excelente día para que puedas poner todas esas responsabilidades que te tenían atormentado a tu favor, es decir te encontraras muy concentrado y podrás terminar todo.

Salud:

Es un para hacer actividades físicas que te mantengan activo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Si te encuentras interesado en alguien, pero aun esa persona no lo sabe, hoy es un buen día para hablarle, busca encontrar unos temas en común.

Dinero:

Puedes buscar formas de como ser mas ordenado financieramente, no gastes tu dinero en antojos diarios, el orden creara un puente en los propósitos financieros que tienes en este año

Consejo: Tu actitud hacia el trabajo y las decisiones que tomas son mucho mas importante que tus habilidades.