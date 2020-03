Piscis – Horóscopo del 31 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 31 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Soñar y soñar, creas mundos mejores, idealizas a tu pareja y descubres que son tan solo sueños, por este día mira muy bien la realidad y busca estar con las personas adecuadas.

Dinero:

Nada te va a faltar, confía, sabes que siempre encuentras la forma adecuada para estabilizar tus finanzas, entonces deja el drama y el pánico en otro espacio.

Salud:

Medita, comienza yoga, cuida de tus pensamientos y sentimientos, sabes que por medio de la intuición encuentras las respuestas.

Consejo:

El día de hoy, por un momento piensa en el don que tienes y busca siempre ponerlo al servicio de la humanidad, no tengas miedo, hoy sé feliz sin motivo aparente.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Agua Yin, te encuentras en Choque en un día de Destrucción por lo que deberás de ser cauteloso de lo normal, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

No regales tu confianza a quien no se lo merezca, tu trabajo es lo suficientemente importante como para que le confíes tus conocimientos a cualquiera.

Salud:

Intenta no exponerte el día de hoy ya que eres mas propenso a accidentes y a lesiones. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Si se te presenta un problema con tu pareja o algún familiar podrás sentirte incapaz de resolverlo. Es mejor escuchar y dejar que la otra persona se exprese.

Dinero:

Intenta mantener tus gastos al mínimo y únicamente con lo que sea obligatorio.

Consejo: Comparte tus éxitos cuando sepas que es el momento de compartirlos, de lo contrario la energía de los demás podría cambiar los resultados.