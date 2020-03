Piscis – Horóscopo del 26 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Si estás sin pareja es por que no tienes claro lo que deseas, la sinceridad comienza por reconocer lo que somos para poder recibir lo que merecemos.

Dinero:

Todo fluye y ni siquiera eres consciente de ello, cuando pienses en lo que requieres no lo hagas desde la escasez, hazlo desde la gratitud y con el convencimiento de que todo será para tu mayor beneficio.

Salud:

Si sufres de tu sistema nervioso, es más por el miedo que te contiene, cuando lo superes teniendo la certeza de que no es necesario pensar en el futuro, todo será más comprensible para ti.

Consejo:

Comparte más con los tuyos, exprésate desde el amor incondicional. Sé compasivo contigo mismo y disfruta del día que tienes por delante.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Tierra Yang, te encuentras en un día de Remover, la energía del día se encuentra algo inestable ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

La energía del día te vuelve propenso a tener problemas legales en el trabajo, lo mejor que puedes hacer es ser ordenado para que no cometas descuidos, evitando los problemas.

Salud:

Tu alimentación es muy importante para tu salud en este día, lo mejor es que acompañes tu dieta de mas vegetales y menos grasas saturadas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tus sentimientos te pueden estar jugando una mala pasada, y todo debido a la desconfianza que generaran en ti, no dejes que esto te haga decir cosas de las que te puedes arrepentir.

Dinero:

La energía no te apoya para realizar movimientos de dinero, busca tomar mas orden en tus finanzas.

Consejo: El orden en tu vida será la clave de tu éxito, no solo hoy sino todo el año.