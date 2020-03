Piscis – Horóscopo del 04 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el ultimo signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un sonador quien siempre vera lo bueno en los demás; su peor defecto es lo despistado que es.

Amor: Con la luna ganando fuerza puedes estar más demandante de atención y con ganas de recibir muestras de afecto por parte de tu pareja.

Dinero: Buen día para inversiones individuales, más no para sociedades o compras en conjunto, piensa bien antes de gastar tu dinero.

Salud: Evita los excesos en dulces o azúcares que sólo disparará tu ansiedad.

Consejo: Aprovecha la energía del día para tener una buena práctica meditativa o espiritual.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Fuego Yang, no será un día tan positivo para ti, ten en cuenta los siguientes consejos.

Trabajo:

Debes ser cuidadoso con tus palabras, en este día serás un poco mas vulnerable que los demás.

Salud:

Si tienes algún dolor que te viene acompañando desde hace tiempo lo mejor es que vayas al medico, no lo alargues mas.

Amor:

Hoy puede que tengas una mala experiencia con alguien cercano y que se rompa la confianza entre ustedes, lo mejor será evitar quedar con rencores.

Dinero:

No realices movimientos importantes de dinero en este día, puede que sea complicado, pero controla tus impulsos al hacer gastos.

Consejo: Hoy será mas difícil que cualquier otro día controlar tus deseos, no dejes que esto te meta en problemas en el futuro.