Piscis – Horóscopo de 8 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de febrero de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el ultimo signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un sonador quien siempre vera lo bueno en los demás; su peor defecto es lo despistado que es.

Amor: No seas tan exigente con tu pareja, a veces debes también celebrar sus logros.

Dinero: Ahorrar para ti es como pedirle peras al olmo, entonces confía en tu pareja que seguro tiene una manera de ser donde el dinero alcanza para todo.

Salud: Si te sientes mal, ve al médico, no te autoengañes.

Consejo: Confía.



CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Metal Yin, no caigas en pánico, busca balance en tus emociones.

Trabajo:

No es buen día para hacer cambios drásticos a nivel laboral, cuida tus proyectos no los compartas hoy.

Salud:

Cuida tu salud, no dejes que las preocupaciones afectan tu energía.

Amor:

Amate, tu sana autoestima atraerá a esa persona con quien tanto sueñas.

Dinero:

No es buen día para solucionar tus problemas financieros, espera un mejor día.

Consejo: Confía en tu sexto sentido, analiza muy bien en quién depositas tu confianza.