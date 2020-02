Piscis – Horóscopo de 20 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de febrero de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el ultimo signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un sonador quien siempre vera lo bueno en los demás; su peor defecto es lo despistado que es.

Amor: No descuides los pequeños detalles, ya que esto es lo que aviva la llama del amor, ten presente que tu relación lo necesita.

Dinero: Tienes un buen trabajo, el ambiente laboral te favorece ya que encajas bien con tu grupo de trabajo, el día de hoy se te aparecerá una oportunidad para brillar, no la desaproveches.

Salud: Hoy es un excelente día para que comiences actividades físicas, como un gimnasio. Esto podría ayudarte con los dolores de cabeza que has estado presentando últimamente.

Consejo: Los triunfadores solo son personas que aprovecharon las oportunidades que se les presento, se un triunfador.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Agua Yin, será un buen día en general, aprovéchalo para buscar el equilibrio en tu vida.

Trabajo:

No te aceleres a tomar decisiones sin antes analizar los pros y los contras de tu decisión.

Salud:

Es un buen día para dejar la comida chatarra, y empezar a comer más saludable.

Amor:

Tienes que encontrar el equilibrio entre tu vida amorosa y tu vida personal, no anteponer una sobre la otra.

Dinero:

Evita tomar decisiones apresuradas, analiza bien tus opciones.

Consejo: Hoy lo mas prudente es poner todas tus decisiones en una balanza primero y escoger lo que mas te favorece.