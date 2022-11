Zarbab Ali es un hombre de California que fue arrestado después de que su ex esposa desaparecida, Rachel Castillo, fuera encontrada muerta. Ali publicó en Facebook suplicando ayuda para encontrar a la madre de sus dos hijos antes de que se encontrara su cuerpo sin vida. Castillo fue reportada como desaparecida en Simi Valley, California, después de que fue vista por última vez el 10 de noviembre. Su cuerpo fue encontrado en Antelope Valley durante el 13 de noviembre y su ex esposo fue arrestado, según dijo la policía en un comunicado de prensa.

La hermana de Castillo, Emily Castillo, dijo que la joven de 25 años dejó a sus dos hijos con su padre, Ali, la mañana del jueves 10 de noviembre en Hawthorne y luego regresó a la casa que ella y su hermana compartían en Simi Valley, de acuerdo con KABC. Cuando Emily Castillo llegó a casa esa noche, no pudo encontrar a Rachel y denunció su desaparición, informó la estación de noticias. Emily Castillo dijo que vio sangre cuando ingresó a la propiedad y las llaves, el auto y el teléfono de su hermana estaban en la casa, informó KABC.

La Policía de Simi Valley dijo en el comunicado de prensa del 13 de noviembre: “Esta tarde, los detectives localizaron los restos humanos de una mujer adulta en un lugar remoto dentro de Antelope Valley. Los detectives, junto con la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, identificaron los restos como Rachel Castillo”. Zarbab Ali, un maestro de 25 años que se hace llamar Bobby, fue arrestado, según dijo la policía.

Esto es lo que necesitas saber sobre Zarbab Ali y sobre la muerte de Rachel Castillo:

1. Zarbab Ali escribió en Facebook durante el 12 de noviembre: “Si alguien sabe algo, llame a la policía de Simi Valley”, esto junto con un enlace a una noticia sobre la desaparición de su ex esposa Rachel Castillo

Play

Video Video related to hombre mató a su ex esposa en california: zarbab ali 2022-11-14T17:49:53-05:00

De acuerdo con la Policía de Simi Valley, “el principal sospechoso en este caso es Zarbab Ali, el ex esposo de Rachel Castillo, de 25 años, residente de la ciudad de Hawthorne. El Sr. Ali fue arrestado esta tarde en la casa de sus padres en Victorville, en relación con el homicidio de Rachel”. Según los registros de la Cárcel del Condado de Ventura, Ali estaba detenido con una fianza de $510.000 por causa probable de homicidio grave.

No quedó claro de inmediato si él ha contratado a un abogado que pueda comentar en su nombre. Su familia no se ha pronunciado sobre el arresto. Ali está programado para hacer su primera aparición en la corte a la 1:30 PM en la Corte Superior del Condado de Ventura.

Un día antes de que se encontrara el cuerpo de Castillo y Ali fuera arrestado, él publicó en Facebook pidiendo a amigos y familiares que ayudaran en su búsqueda. El sospechoso escribió: “¡Si alguien sabe algo, llame a la policía de Simi Valley al (805) 583-6950! ¡Ella ha estado desaparecida desde el jueves! La publicación incluía un enlace a un artículo de Los Angeles Times sobre la desaparición de Castillo.

La Policía de Simi Valley agregó en el comunicado de prensa: “Esta investigación ha evolucionado rápidamente en los últimos días. Este caso aún está bajo investigación y algunos detalles no pueden ser revelados debido a razones legales y de investigación. El Departamento de Policía de Simi Valley dará a conocer detalles adicionales relacionados con este caso cuando esté disponible”.

El padre de Castillo, Christopher Castillo, un empleado jubilado del FBI, le dijo a ABC News: “Aquí hay una madre que se divorció de su esposo, trabajó en un centro de prevención de violencia doméstica y trabajó con madres maltratadas… Y sabes, es bastante obvio por qué probablemente se divorció de su esposo”. La familia dijo que la pareja tuvo “algunas dificultades” durante su relación.

Robyn Castillo, la madre de Rachel, le dijo a ABC News que tuvo una conversación “muy normal” con Ali durante el fin de semana, antes de que se encontrara el cuerpo de su hija: “Él tenía a mis nietos, le había enviado un mensaje de texto para preguntarle cómo estaba”, dijo. “Él se ofreció a chatear por videollamada para que pudiera ver a los niños. Pude ver a mis nietos y hablar con ellos y él expresó su preocupación y le dije que estábamos haciendo todo lo que podíamos.. Él dijo que lo sentía mucho y esperaba que ella estuviera bien. Parecía una conversación muy normal. Realmente no esperaba que resultara así”.

2. La policía dijo que había una “cantidad significativa de sangre” en la casa de Castillo

La Policía de Simi Valley dijo en un comunicado de prensa que Emily Castillo denunció la desaparición de su hermana de su apartamento en el área de Wood Ranch alrededor de las 8:30 PM del 10 de noviembre. “Los oficiales de policía de Simi Valley respondieron al apartamento y realizaron una investigación preliminar”, dijo la policía. “Según la evidencia en la escena, los oficiales sospecharon que ocurrió un crimen que involucró lesiones graves. Rachel ingresó al Sistema de Personas Desaparecidas, y la Oficina de Detectives de SVPD respondió a la escena y se hizo cargo de la investigación. Los detectives han estado trabajando continuamente desde ese momento para localizar a Rachel y desarrollar pistas en el caso”.

En un comunicado de prensa anterior, la policía dijo que “se encontró una cantidad significativa de sangre en su casa”. Emily Castillo le dijo a KABC: “Tan pronto como vi la sangre, fue cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. Así que llamé a mi mamá para avisarle que viniera y luego llamé inmediatamente al 911… Yo estaba corriendo por la casa tratando de ver si podía encontrarla a ella en alguna parte. Revisé su baño, debajo de su cama, su armario, mi armario, el cuarto de lavado, mi baño y mi dormitorio, pero ella no estaba allí”. El padre de Castillo calificó la escena como un “secuestro violento”, informó Fox Los Ángeles.

La madre de Castillo, Robyn, le dijo a la estación de noticias: “Lo más importante es que ella es madre. Tiene dos niños pequeños que la van a extrañar y solo la queremos en casa”. La policía de Simi Valley dijo en Facebook después de que Castillo fue encontrada muerta y Ali fue detenido, “los niños están a salvo”.

3. Zarbab Ali y Rachel Castillo se casaron en 2021 y ella solicitó el divorcio en marzo de 2022

En Facebook, Zarbab Ali dijo que él y Rachel Castillo se casaron el 23 de junio de 2021. No estaba claro de inmediato cuánto tiempo habían estado juntos antes de casarse. Ali y Castillo tuvieron dos hijos juntos, de 2 y 5 años.

Según los registros judiciales del Condado de Ventura, Castillo solicitó el divorcio el 2 de marzo de 2022. El divorcio sigue pendiente y se fijó una audiencia para febrero de 2023, según muestran los registros. La última actualización en el caso de divorcio había sido el 7 de noviembre. El 1 de junio de 2022, se vilipendió un caso separado relacionado con la manutención de los hijos. El caso se resolvió el 7 de julio.

La madre de Castillo, Robyn Nalbandian Castillo, escribió en Facebook: “Mi hermosa hija se ha ido. Celebremos su vida. Gracias por todo el amor. El cuerpo de mi hija fue encontrado esta tarde. Tienen a un sospechoso bajo custodia. Sé quién es. Por favor, no publiques nada sobre eso en los comentarios. Prefiero recordar las cosas buenas de mi hija y celebrar su hermosa vida”.

4. Zarbab ‘Bobby’ Ali estudió en Universidad de California en Santa Cruz y trabajó como maestro, según su página de Facebook

Los registros de la cárcel muestran que Ali describió su empleo como profesor de matemáticas y dijo que nació en Pakistán. Según su perfil de LinkedIn, Ali estudió matemáticas y obtuvo su maestría en educación en la Universidad de California en Santa Cruz.

Él escribió en LinkedIn: “Creo que todos los estudiantes deben recibir una educación de alta calidad y me he dedicado a aprender los últimos estilos constructivistas de enseñanza y el plan de estudios de CPM para lograrlo. Quiero convertirme en un modelo a seguir para estos estudiantes y mostrarles que todos pueden tener éxito académico. Yo mismo fui estudiante, padre y estudiante universitario de primera generación y, como tal, entiendo las luchas que enfrentan los estudiantes de familias de bajos ingresos”.

No quedó claro de inmediato dónde trabajaba Ali como maestro o cuál es su estado laboral actual. En Facebook, Ali dijo que enseñó en una escuela de secundaria autónoma. Él estudió en la UC Santa Cruz del 2015 al 2020, según su página de Facebook.

5. Rachel Castillo era estudiante de una maestría en la Universidad de Pepperdine, estudiaba psicología y trabajaba con víctimas de violencia doméstica. Se ha creado un GoFundMe para ayudar a su familia

Arielle Williams escribió en un GoFundMe: “Hola, establecí este GoFundMe para ayudar a cubrir los costos del funeral de la familia Castillo, quienes recientemente perdieron a Rachel Lynn Castillo, una hija, una hermana, una madre y una nieta, como resultado de la violencia doméstica. Ninguna familia está preparada para una situación como esta. Rachel fue tan increíblemente amada y adorada por muchas personas en la comunidad y por aquellos que entraron en contacto con ella. Fue una madre increíble para sus dos hijos y una querida trabajadora sin fines de lucro. Ella era amable, trabajadora, divertida, increíblemente dulce, inteligente y tenía una personalidad burbujeante”.

Williams agregó: “La extrañaremos muchísimo, pero a su familia le gustaría recordar los buenos recuerdos y celebrar su vida. Cualquier cosa que pueda contribuir para cubrir los costos del funeral o cualquier otra cosa que esté involucrada para lidiar con las repercusiones de una situación como esta, sería muy apreciada. El 100% de todas las donaciones se entregarán directamente a la familia Castillo. Cualquier fondo que exceda los costos del funeral se destinará al cuidado de sus 2 hijos o cualquier otro costo que la involucre directamente a ella y a su familia. (Honorarios legales, vivienda y alimentación para el cuidado de los hijos, colegiatura, ropa, depósito del nuevo apartamento, artículos de primera necesidad, etc.).

De acuerdo con Fox LA, Castillo estaba estudiando en la Universidad de Pepperdine para completar su maestría en psicología clínica con el objetivo de convertirse en terapeuta matrimonial y familiar. Ella estaba en trabajo social, incluido el trabajo con víctimas de violencia doméstica, según su familia.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.