Aisling Tucker Moore-Reed, quien protagonizó la película de terror From the Dark bajo el seudónimo de Wyn Reed, fue arrestada y acusada de homicidio involuntario en primer y segundo grado, junto con asesinato, por dispararle a su tío, Shane Patrick Moore, de 63 años.

Ella fue arrestada el día después de que terminara la filmación de la película por presuntamente matar a su tío el 26 de julio de 2016, sin embargo, pagó la fianza y fue liberada. Moore-Reed no fue acusada formalmente hasta agosto de 2018, cuando la policía obtuvo imágenes de video del tiroteo tomadas con un teléfono celular.

“Esto parecía ser un acto intencional”, dijo el detective Tony Young, del Departamento de Policía de Medford.





Play



Video Video related to aisling tucker moore-reed: este video fue clave para acusarla de asesinato en 2018 2022-03-10T21:33:33-05:00

Con un teléfono celular en una mano y una pistola en la otra, las imágenes supuestamente muestran que Moore-Reed le dispara a su tío 10 segundos después de anunciar su llegada a la casa de su abuela en el sur de Oregon en 2016.

El video muestra al tío de Moore-Reed acercándose a la casa mientras ella, su hermana Larkin, su madre, Kelly Moore, y su abuela, Lore Moore, discutían los documentos de escritura que Shane Moore quería que firmara su hermana. Moore-Reed grita una palabrota cuando se enteró de que su tío herido no había muerto de inmediato.

La fiscal de distrito Beth Heckert dijo que la policía incautó el teléfono de Moore-Reed como evidencia después del tiroteo, pero que no tenían el código de acceso para acceder al dispositivo y se lo devolvieron, sin saber que existían las imágenes, durante la audiencia de fianza.

El estudio de la película, Siskiyou Productions, le dijo a Fox News que los productores se enteraron del pasado de Moore-Reed solo un día después de que la película terminara en 2018, cuando fue arrestada y acusada de dispararle a su tío en 2016. En From the Dark Moore-Reed interpretó el papel principal de Valerie Faust, una joven guía turística en Oregon que celebra su último día de trabajo cuando las cosas se ponen mal.

El día después de que terminara el rodaje de la película, Moore-Reed fue arrestada por dispararle a su tío. La película contiene un momento en el que el personaje de Moore-Reed comete un tiroteo similar a lo que sucedió en la vida real.

Siskiyou Productions publicó lo siguiente en su página de Facebook:

“¡Tenemos algunas noticias emocionantes sobre From the Dark en camino este Halloween! Sin embargo, antes de eso, debemos aclarar algunos rumores que han estado circulando. Nuestra actriz principal se enfrenta actualmente a una batalla legal de la que no nos enteramos hasta después de que terminó la filmación. Desde entonces, hemos estado luchando sobre cómo abordar esta desafortunada situación. Dada la naturaleza de esta situación, esperamos que sea comprensible que nos hayamos tomado un tiempo para encontrar la mejor manera de abordarlo. No podemos responder ninguna pregunta relacionada con su caso, ya que no tenemos acceso a ninguna información que no se haya hecho pública. Le agradecemos su paciencia y esperamos que disfrute todo el arduo trabajo que hemos realizado”.