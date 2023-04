Wordle 668: ¿Cuál es la respuesta del 18 de abril de 2023?

Wordle 668 6/6

⬜🟩🟩⬜⬜

⬜🟩🟩⬜🟨

⬜🟩🟩🟩🟩

⬜🟩🟩🟩🟩

⬜🟩🟩🟩🟩

🟩🟩🟩🟩🟩

The old guess the first letter trick eh?

— Lucky Phil (@Lucky_Phil) April 17, 2023