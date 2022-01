Wordle, el juego de moda: ¿cuál es la respuesta del 24 de enero de 2022? [JUEGO 219]

¿Cuál es la respuesta de la palabra Wordle para el juego 219, que se lanzó el 24 de enero de 2022? Sigue leyendo si quieres la solución al rompecabezas de palabras. Si quieres seguir intentándolo por tu cuenta, ¡deja de leer porque la respuesta se da más adelante en este artículo!

A continuación puede encontrar la respuesta de Wordle para hoy, 24 de enero de 2022.

La gente publicó sus puntajes de Wordle para el juego 219 en Twitter. Esta persona lo consiguió en un intento, lo que, considerando la palabra, probablemente sea bastante inusual.

Cuando adivinas una letra que no está en la palabra, el juego de Wordle la quita de tu tablero, lo que ayuda.

El nuevo juego de Wordle cae a la medianoche en cada zona horaria; por lo tanto, algunas personas lo juegan antes de que otros tengan la oportunidad de hacerlo. También está disponible en Inglaterra, así como en los Estados Unidos.

Tienes seis intentos para resolver el Wordle. Para darte una pista: la palabra de Wordle para el juego 219 confundió a mucha gente porque la palabra de cinco letras comienza con una consonante doble. Por lo tanto, cuando te quedas sin vocales para el segundo espacio de la palabra, se vuelve mucho más complicado. Aquí hay otra pista: es una palabra que muchas personas asocian con el asesinato de Kennedy.

Wordle es un juego de palabras gratuito en línea que ha explotado en las redes sociales y en línea. Son personas adictas en línea y se convierten en una locura de juegos en 2022.

Esto es lo que necesita saber:

La respuesta al juego de Wordle 219 es la palabra Knoll.

Es menos común que otras respuestas de Wordle.

La gente regaló la respuesta en Twitter.

Wordle 219 6/6

⬛⬛⬛⬛⬛

🟨⬛🟨⬛🟨

🟨⬛⬛🟨⬛

⬛⬛🟩⬛⬛

⬛🟨🟩🟨🟨

🟩🟩🟩🟩🟩

Dumb word but go it

Knoll

— Daily WORDLE (@daily__wordle) January 24, 2022