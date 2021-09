Este famoso actor de Star Trek viajará al espacio en nave de Jeff Bezos: ¿quién es?

William Shatner interpretó a un explorador espacial en Star Trek durante décadas, pero ahora realmente irá al espacio de verdad. En la mañana del 24 de septiembre de 2021, TMZ dio la noticia de que uno de los capitanes de naves espaciales más emblemáticos de la televisión se dirigirá a la órbita en una de las naves espaciales Blue Origin de Jeff Bezos.

TMZ informó que Shatner estará a bordo de una nave Blue Origin para un breve trayecto. El último vuelo espacial de Blue Origin duró aproximadamente 11 minutos, de los cuales solo algunos se pasaron en el espacio. Parece que el vuelo de Shatner será igual de corto.

Shatner lleva hablando de ir al espacio durante bastante tiempo. Sin embargo, sus sentimientos acerca de emprender una misión tan trascendental no siempre han sido positivos.

En 2013, el multimillonario Richard Branson le dijo a The Daily Mail que Shatner había rechazado su oferta de ir al espacio en una de sus naves espaciales Virgin Galactic. Branson afirmó que Shatner le dijo que tenía miedo de volar.

Sin embargo, Shatner le contó a The Daily Mail una historia diferente. Dijo que Branson esperaba que pagara el viaje espacial y que no estaba dispuesto a hacerlo a menos que tuviera una “garantía” de que regresaría a la Tierra. Cuando Branson no pudo darle esa garantía, Shatner se negó.

El Daily Mail informó que Shatner también había expresado su renuncia a los viajes espaciales en el pasado. Indicó que estaba muy interesado en la exploración espacial, pero no en hacerlo él mismo.

Sin embargo, la visión de Shatner ya había cambiado claramente en mayo de 2020, cuando la tripulación de SpaceX Dragon se estaba preparando para el lanzamiento. Shatner tuiteó a la NASA, diciendo que estaría feliz de viajar él mismo si alguno de los miembros de la tripulación no podía hacer el vuelo.

Unos meses más tarde, Shatner insinuó que tenía planes de hacer un viaje corto al espacio suborbital. “Existe la posibilidad de que suba un breve momento y vuelva a bajar”, dijo Shatner.

Sin embargo, todavía expresó cierta inquietud por los vuelos espaciales. Shatner dijo que ver la explosión del Challenger en los 80 realmente lo sacudió hasta la médula y le generó mucho miedo. El personal de la NASA le aseguró que han realizado cambios significativos desde entonces y que la seguridad es la máxima prioridad de la organización.

Shatner es escéptico con los multimillonarios que viajan al espacio

Incluso en julio de 2021, Shatner expresó que tenía dudas sobre la carrera espacial multimillonaria. En una entrevista con NBC News justo un día después del primer lanzamiento de Bezos, Shatner dijo que no creía que los viajes espaciales fueran tan seguros.

“Si alguna mota de polvo golpea su nave espacial, la perfora y luego tienen que taparla… Si básicamente tienen una llanta pinchada en el espacio, morirán. Me parece que es más probable que mueran allí que en la autopista de Hollywood. La gente se piensa que es un viaje en una línea de cruceros. Estás en gravedad cero, hace más calor que el infierno y el aire está podrido. ‘¡Ayúdame, me muero, pero me muero lentamente! ¡Qué terrible destino!”.

Sin embargo, parece haber superado esos miedos. Estaremos atentos a sus progresos.