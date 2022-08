Wendy’s dejará de servir lechuga en varios restaurantes por brote de E. Coli

La famosa cadena de comida rápida Wendy’s, está retirando la lechuga romana de sus sándwiches vendidos en los restaurantes de Michigan, Ohio y Pensilvania, luego que varios de sus clientes enfermaran tras ingerirlos.

Las autoridades sanitarias informaron el viernes pasado que están investigando si el vegetal utilizado en la preparación de estos alimentos fue el portador de la bacteria E.coli, que afectó a por lo menos 37 personas, y si este fue utilizado por otras cadenas de restaurantes o negocios de comida rápida, luego que se reportara de otra persona enferma en el estado de Indiana.

Según el reporte dado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades- CDC, en el estado de Ohio se presentan en el momento 19 casos de personas enfermas por esta bacteria, superando la cifra máxima de afectados frente a los demás estados.

Informa el Departamento de Salud de Ohio, que las personas que enfermaron oscilan entre ocho y 82 años de edad, de los cuales hay 11 hombres y ocho mujeres, informó Dispatch.

Los casos en se ubicaron en los siguientes condados: Wood (7), Lorain (3), Cuyahoga (2), Lucas (2), Mahoning (2), Clermont (1), Franklin (1) y Summit (1).

La agencia sanitaria además estableció que, de todos estos casos, solo cuatro personas habían requerido hospitalización, y que por el momento no se había reportado de ninguna muerte.

De acuerdo con Dispatch, la bacteria, que generalmente se propaga a través de alimentos contaminados, aún no se ha relacionado con una fuente definitiva, dijeron los CDC, pero muchas de las personas afectadas informaron haber comido sándwiches con lechuga romana en los restaurantes de Wendy’s.

Dice este medio, que los investigadores están “trabajando rápidamente” para confirmar si esa lechuga romana es la fuente y si la lechuga servida en los restaurantes de Wendy’s se sirvió o vendió en otros negocios, dijo el Departamento de Salud de Ohio.

Entre tanto, mientras se determina el origen de la bacteria, desde Wendy’s se informó que, como medida preventiva, no utilizaran más la lechuga romana en los sándwiches distribuidos en los restaurantes afectados. La compañía además dio tranquilidad a su clientela, enfatizando en que la lechuga que usan en sus ensaladas es muy diferente a la utilizada en los emparedados, informó Telemundo Chicago.

La cadena está “cooperando plenamente con las autoridades de salud pública en su investigación en curso del brote regional de E.coli informado en ciertos estados del Medio Oeste”, dijo en un comunicado. “Como empresa, estamos comprometidos a mantener nuestros altos estándares de seguridad y calidad alimentaria”, dijo la compañía, según Telemundo.

En el comunicado de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades – CDC se lee:

Aún no se ha confirmado que un alimento específico sea la fuente de este brote, pero muchas personas enfermas informaron haber comido sándwiches con lechuga romana en los restaurantes Wendy’s en Michigan, Ohio y Pensilvania antes de enfermarse. Con base en esta información, Wendy’s está tomando la medida de precaución de retirar la lechuga romana que se usa en los sándwiches de los restaurantes de esa región. Wendy’s usa un tipo diferente de lechuga romana para ensaladas. Los investigadores están trabajando para confirmar si la lechuga romana es la fuente de este brote y si la lechuga romana utilizada en los sándwiches de Wendy’s se sirvió o vendió en otros negocios. Wendy’s está cooperando plenamente con la investigación. • Wendy’s está tomando la medida de precaución de retirar la lechuga romana que se usa en los sándwiches de los restaurantes de esta región. • En este momento, no hay evidencia que indique que la lechuga romana vendida en supermercados, servida en otros restaurantes o en los hogares de las personas esté relacionada con este brote. • Los CDC actualizarán este consejo si la investigación identifica alimentos que se deben evitar.

¿Qué es E. coli y cómo se contrae?

La Escherichia coli, es una bacteria que se encuentra en los intestinos de animales, humanos, en el medioambiente y a veces en aguas no tratadas y alimentos contaminados, dicen los CDC.

Algunos E. coli, no afectan la salud y hacen parte de un tracto intestinal sano. Sin embargo, según los CDC existen otros bastante peligrosos que pueden conducir a la muerte.

Dice la autoridad sanitaria que estos E. coli degeneran en enfermedades infecciosas urinarias, respiratorias y del torrente sanguíneo. Señalan que cualquier persona se puede enfermar por estas bacterias, pero que algunas personas tienen más probabilidades de infectarse. Estas son:

• Adultos de 65 años o más

• Niños menores de cinco años

• Las personas con el sistema inmunitario debilitado, incluidas las mujeres embarazadas.

• Las personas que viajan a ciertos países.

La mayoría de las personas presentan diarrea, que puede tener sangre, y la mayoría tiene cólicos estomacales que pueden ser fuertes. Algunas personas también tienen vómitos. La fiebre alta es poco común. Los síntomas generalmente duran de cinco a siete días.

Aproximadamente del cinco al 10% de las personas que reciben un diagnóstico de un tipo E. coli, conocido como bacterias E. coli O157 productoras de la toxina de Shiga, presentan el síndrome urémico hemolítico (HUS, por sus siglas en inglés), un tipo de insuficiencia renal que puede producir la muerte.

¿Cómo prevenir el E. coli?

Para evitar enfermar por E. coli, se recomienda ser muy cuidadoso en la ingesta de bebidas y alimentos. Medline plus, aduce que para evitar la intoxicación por alimentos y prevenir infecciones, manipule la comida con seguridad. Cocine bien las carnes, lave las frutas y verduras antes de comerlas o cocinarlas y evite la leche y los jugos sin pasteurizar. Dice que la infección también se puede adquirir al tragar agua en una piscina contaminada con desechos humanos, según Medlineplus.

Finalmente indica Medlineplus que la mayoría de los casos de infección por E. coli mejoran sin tratamiento en cinco a diez días.

